Хроники. Covid 19. Выпуск 18. «Лесное поместье» и «Айвенго»

19 июня зарегистрировано 2 новых случая COVID-19: 1 пациент находится под медицинским наблюдением амбулаторно, 1 – госпитализирован в инфекционное отделение. Всего в Озерском городском округе зарегистрировано 92 случая заболевания коронавирусной...
Микроволновки также можно классифицировать и по некоторым другим параметрам. К примеру, существуют разные объёмы печей. Выбирать размер этой бытовой техники следует исходя из того, как вы планируете её использовать и сколько места готовы выделить для неё на кухне. Подробнее
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» даёт возможность предприятиям-участникам, помимо прочего, обмениваться лучшими методиками по увеличению производительности и использованию инструментов бережливого производства...
Проекты «Территории Бизнеса» представлены на всероссийском конкурсе АСИ «Смарт. Эволюция». Победитель будет определен путем онлайн-голосования на платформе «Смартека», которое продлится до 30 июня. Жители Челябинской области могут поддержать...
Дом дружбы народов Челябинской области подвел итоги регионального конкурса на лучшую видеоэкскурсию «Мой любимый город», приуроченного ко Дню России. Конкурс проводился с 1 по 30 мая совместно с национально-культурными объединениями Челябинской...
В Каслях завершились работы по созданию аллеи «Каскад Каслинских династий». Новое общественное пространство станет одной из городских достопримечательностей. Основной идей проекта является сохранение историко-культурного наследия, а сам парк,...
C 1 июля 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 01.04.2020 86-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», который исключает опекунов и попечителей из перечня...
Традиционная для 22 июня акция «Свеча Памяти» в этом году проводится в онлайн-формате. В День памяти и скорби челябинские поисковики и школьники представят в социальных сетях восемь коротких фильмов, в которых выражено их личное отношение к...