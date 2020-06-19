Хроники. Covid 19. Выпуск 18. «Лесное поместье» и «Айвенго»

Микроволновки также можно классифицировать и по некоторым другим параметрам. К примеру, существуют разные объёмы печей. Выбирать размер этой бытовой техники следует исходя из того, как вы планируете её использовать и сколько места готовы выделить для неё на кухне. Подробнее