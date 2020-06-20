Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 22.06.2020 г.

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"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

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Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

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Встреча с писателями. Октябрь 2018

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Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

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Актуальный комментарий 9.03.2016

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Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 22.06.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня понедельник 22 июня 2020 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +10 град. С

• атмосферное 738 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 73 %

• ветер Северо-Западный 4 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП , без пострадавших .

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения :

К.Маркса-9п, с 9 до 12 часов

К.Маркса 3, с 9 до 13 часов

К.Маркса 8-1п, с 9 до 14 часов

2. В сетях электро-снабжения:

Музрукова 40,Матросова 43а, Семёнова 2,4,6, Калинина 1,2,3,4, Верхняя с 1 по 13 вкл.

с 8.30 до 17 час

3. В сетях горячего водоснабжения:

Советская 14, с 9 до окончания

К.Маркса-9п, с 9 до 12 часов

К.Маркса 3, с 9 до 13 часов

Монтажников 22-2п, К.Маркса 8-1п, с 9 до 14 часов

Внимание жителей Озерска.

В связи с ремонтными работами на перекрестке ул. Кыштымская – ул. Октябрьская не будет работать светофорный объект с 17.06.2020 г. до окончания работ.

Вниманию озерчан!

22 и 23 июня будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска.

Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

С 12 мая 2020 года и до особого распоряжения в Челябинской области действует обязательный масочный режим.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования – на всех объектах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях и в учреждениях. На улице маску можно не надевать при условии соблюдения социальной дистанции.

Вниманию жителей округа!

На основании постановления администрации Озерского городского округа от 10 апреля 2020 № 825 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2020 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются:

· с 05.06.2020 по 01.09.2020 купальный сезон;

· с 15.06.2020 по 01.11.2020 навигационный сезон.

Места для массового отдыха на водоемах:

· пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6;

· пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1;

· пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28;

· пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка».

Места опасные для купания:

· обводненный карьер в 115 м на юго - запад от нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус, 4;

· обводненный карьер в 85 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1;

· обводненный карьер в 35 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63;

· озера Большая и Малая Нанога, Кызылташ, Булдым;

· озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 22 июня 2020 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 4-9°, в горах до 0°, днем плюс 17-22°, в горах до плюс 13°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: 22 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

3.4.1 Ледовая обстановка: все озера, расположенные на территории городского округа, очистились от льда.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 170-рп от 30.03.2020 г. начало пожароопасного сезона 2020 года в лесах Челябинской области установить с 1 апреля 2020 года.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,4). На территории округа действует 4 класс пожарной опасности.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: изношенность инженерных сетей, а также порывами линий электропередач при отложении мокрого снега на проводах.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 179 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/43365/

2020-06-22YEKT08:43:00

Ключевые теги: ОГО, оперативная обстановка.

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