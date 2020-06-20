2020-06-22YEKT08:43:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 22.06.2020 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Сегодня понедельник 22 июня 2020 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была +10 град. С • атмосферное 738 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 73 % • ветер Северо-Западный 4 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП , без пострадавших . 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1. В сетях холодного водоснабжения : К.Маркса-9п, с 9 до 12 часов К.Маркса 3, с 9 до 13 часов К.Маркса 8-1п, с 9 до 14 часов 2. В сетях электро-снабжения: Музрукова 40,Матросова 43а, Семёнова 2,4,6, Калинина 1,2,3,4, Верхняя с 1 по 13 вкл. с 8.30 до 17 час 3. В сетях горячего водоснабжения: Советская 14, с 9 до окончания К.Маркса-9п, с 9 до 12 часов К.Маркса 3, с 9 до 13 часов Монтажников 22-2п, К.Маркса 8-1п, с 9 до 14 часов Внимание жителей Озерска. В связи с ремонтными работами на перекрестке ул. Кыштымская – ул. Октябрьская не будет работать светофорный объект с 17.06.2020 г. до окончания работ. Вниманию озерчан! 22 и 23 июня будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания. Уважаемые жители Озерского городского округа! С 12 мая 2020 года и до особого распоряжения в Челябинской области действует обязательный масочный режим. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования – на всех объектах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях и в учреждениях. На улице маску можно не надевать при условии соблюдения социальной дистанции. Вниманию жителей округа! На основании постановления администрации Озерского городского округа от 10 апреля 2020 № 825 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2020 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются: · с 05.06.2020 по 01.09.2020 купальный сезон; · с 15.06.2020 по 01.11.2020 навигационный сезон. Места для массового отдыха на водоемах: · пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6; · пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1; · пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28; · пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка». Места опасные для купания: · обводненный карьер в 115 м на юго - запад от нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус, 4; · обводненный карьер в 85 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1; · обводненный карьер в 35 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63; · озера Большая и Малая Нанога, Кызылташ, Булдым; · озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,10 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 22 июня 2020 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 4-9°, в горах до 0°, днем плюс 17-22°, в горах до плюс 13°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: 22 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале). 3.4.1 Ледовая обстановка: все озера, расположенные на территории городского округа, очистились от льда. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 170-рп от 30.03.2020 г. начало пожароопасного сезона 2020 года в лесах Челябинской области установить с 1 апреля 2020 года. Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,4). На территории округа действует 4 класс пожарной опасности. 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: изношенность инженерных сетей, а также порывами линий электропередач при отложении мокрого снега на проводах. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 179 обращений. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/43365/ alebedeva 2020-06-22YEKT08:43:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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