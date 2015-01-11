О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 21 июня

По состоянию на вечер 21 июня в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 39 человек . В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 24 человека с COVID-19, 13 пациентов лечатся амбулаторно, 2 - в стационарах г. Челябинска. Выздоровело 53 человека. 1 умер (29 мая).





21 июня новых случаев COVID-19 не зарегистрировано. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией.





Под медицинским наблюдением находятся 150 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа, из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.





Вирусологическая лаборатория ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России выполнила 3761 исследование на выявление РНК SARS-CoV-2.







Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России