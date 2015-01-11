О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 21 июня

21 июня новых случаев COVID-19 не зарегистрировано. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Под медицинским наблюдением находятся 150 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа, из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.
Вирусологическая лаборатория ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России выполнила 3761 исследование на выявление РНК SARS-CoV-2.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России