В Озерске почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войны

- В один из самых скорбных дней мы чтим память тех, кто погиб от вероломно напавших на нашу страну фашистских захватчиков. 22 июня стало символом стойкости, единства и сплоченности нашего народа перед страшной угрозой, нависшей над Отечеством. Мы всегда будем помнить и этот день, и эти страшные события: война унесла многие миллионы человеческих жизней, огромное число семей осталось без отцов, сыновей, братьев, - отметил Евгений Щербаков.
- 22 июня 1941 года стал судьбоносным днем в истории целого народа, он затронул каждую семью, а дальнейшие события нанесли непоправимую утрату и горечь людям. Война длилась 1418 дней, и в том режиме, уже после начала войны, было понятно, откуда исходит опасность, откуда брать человеческие и прочие ресурсы. А вот этот первый день войны - это был всплеск горя и недоумения, но именно он показал истинную любовь нашего народа к своей Родине и готовность встать на ее защиту, - подчеркнул Михаил Похлебаев.
На памятной дате на стене мемориала «Вечный огонь» появилось пять памятных досок, на которых размещены имена погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны из населенных пунктов Теченского сельсовета, а также с/х № 1, № 2 и разъезда Татыш, вошедших в состав города Озерска.
Директор городского музея Антон Наумов рассказал, как появился список:
- В декабре 2019 года в Озерский городской музей пришла жительница нашего города Людмила Яковлевна Филатова и передала собранные общественной организацией «Память сердца» материалы о пяти жителях поселка Теча, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. Мы решили уточнить списки погибших и обратились к архивам Министерства обороны. Сразу стало ясно, что количество погибших теченцев гораздо больше. К работе подключились озерские краеведы Владимир Зеленов и Владимир Устюжанин, начавшие работу с архивами и военкоматами Кыштыма, Кунашака, Аргаяша, Верхнего Уфалея. База данных быстро росла, в нее вошли не только жители поселка Теча, но и работники совхозов № 1 и № 2, Кызылташского рудника, разъезда Татыш и других населенных пунктов, попавших в 1946–1947 годах в закрытую зону будущего Озерска.
В поисковой работе исследователи столкнулись с несколькими проблемами. Архивы военкоматов военного времени содержат лишь именные списки без привязки к месту жительства призывника. Местом жительства интересовались только в воинских частях, чтобы сообщить близким о вероятной гибели солдата. К тому же призыв местных жителей вели разные военкоматы, многие похоронки потеряны, не все архивы пока открыли свои фонды для исследователей.
- На сегодняшний день у нас в созданной базе данных насчитывается 94 человека, погибших в войне жителей поселков, вошедших в состав города Озерска. Если посмотреть на фамилии на этих плитах, можно увидеть целые династии, - пояснил Антон Наумов. - На одной из плит мы намеренно оставили место. Это своего рода незримый знак, что впереди много работы для увековечивания памяти защитников нашей Родины.