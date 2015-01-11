2020-06-22YEKT11:00:00 | Новости Городские новости В Озерске почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войны Утром 22 июня в память о погибших в годы Великой Отечественной войны глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, председатель профсоюза ПО «Маяк» Максим Чубенко, заместитель главы округа по социальным вопросам Олег Ланге возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».





- В один из самых скорбных дней мы чтим память тех, кто погиб от вероломно напавших на нашу страну фашистских захватчиков. 22 июня стало символом стойкости, единства и сплоченности нашего народа перед страшной угрозой, нависшей над Отечеством. Мы всегда будем помнить и этот день, и эти страшные события: война унесла многие миллионы человеческих жизней, огромное число семей осталось без отцов, сыновей, братьев, - отметил Евгений Щербаков.





- 22 июня 1941 года стал судьбоносным днем в истории целого народа, он затронул каждую семью, а дальнейшие события нанесли непоправимую утрату и горечь людям. Война длилась 1418 дней, и в том режиме, уже после начала войны, было понятно, откуда исходит опасность, откуда брать человеческие и прочие ресурсы. А вот этот первый день войны - это был всплеск горя и недоумения, но именно он показал истинную любовь нашего народа к своей Родине и готовность встать на ее защиту, - подчеркнул Михаил Похлебаев.





На памятной дате на стене мемориала «Вечный огонь» появилось пять памятных досок, на которых размещены имена погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны из населенных пунктов Теченского сельсовета, а также с/х № 1, № 2 и разъезда Татыш, вошедших в состав города Озерска.





Директор городского музея Антон Наумов рассказал, как появился список:





- В декабре 2019 года в Озерский городской музей пришла жительница нашего города Людмила Яковлевна Филатова и передала собранные общественной организацией «Память сердца» материалы о пяти жителях поселка Теча, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. Мы решили уточнить списки погибших и обратились к архивам Министерства обороны. Сразу стало ясно, что количество погибших теченцев гораздо больше. К работе подключились озерские краеведы Владимир Зеленов и Владимир Устюжанин, начавшие работу с архивами и военкоматами Кыштыма, Кунашака, Аргаяша, Верхнего Уфалея. База данных быстро росла, в нее вошли не только жители поселка Теча, но и работники совхозов № 1 и № 2, Кызылташского рудника, разъезда Татыш и других населенных пунктов, попавших в 1946–1947 годах в закрытую зону будущего Озерска.





В поисковой работе исследователи столкнулись с несколькими проблемами. Архивы военкоматов военного времени содержат лишь именные списки без привязки к месту жительства призывника. Местом жительства интересовались только в воинских частях, чтобы сообщить близким о вероятной гибели солдата. К тому же призыв местных жителей вели разные военкоматы, многие похоронки потеряны, не все архивы пока открыли свои фонды для исследователей.





- На сегодняшний день у нас в созданной базе данных насчитывается 94 человека, погибших в войне жителей поселков, вошедших в состав города Озерска. Если посмотреть на фамилии на этих плитах, можно увидеть целые династии, - пояснил Антон Наумов. - На одной из плит мы намеренно оставили место. Это своего рода незримый знак, что впереди много работы для увековечивания памяти защитников нашей Родины.









































































, - отметил, - подчеркнулНа памятной дате на стене мемориала «Вечный огонь» появилось пять памятных досок, на которых размещены имена погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны из населенных пунктов Теченского сельсовета, а также с/х № 1, № 2 и разъезда Татыш, вошедших в состав города Озерска.Директор городского музеярассказал, как появился список:В поисковой работе исследователи столкнулись с несколькими проблемами. Архивы военкоматов военного времени содержат лишь именные списки без привязки к месту жительства призывника. Местом жительства интересовались только в воинских частях, чтобы сообщить близким о вероятной гибели солдата. К тому же призыв местных жителей вели разные военкоматы, многие похоронки потеряны, не все архивы пока открыли свои фонды для исследователей., - пояснил. - AzAzA 2020-06-22YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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