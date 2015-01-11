2020-06-22YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Озерский избирком: проголосовать по поправкам можно будет, не выходя из дома Евгения Щербакова и председателя избирательной комиссии округа Алексея Рожкова. Глава округа убедился, что подготовка к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ идет полным ходом.





- Территориальная избирательная комиссия и участковые избирательные комиссии продолжают подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. С 16 июня были открыты пункты по приему заявлений о голосовании по месту нахождения. Чтобы проголосовать на удобном для себя участке, необходимо заполнить специальное заявление в «Госуслугах», в своей участковой, в территориальной комиссиях или в многофункциональном центре. Процедура займет не слишком много времени, зато в день голосования 1 июля можно будет выразить гражданскую позицию максимально удобным способом. На сегодняшний день этой услугой воспользовалось несколько сотен жителей округа, - пояснил Алексей Рожков.





Главное удобство нынешней кампании в том, что принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ можно, не выходя из дома: члены участковой комиссии по просьбе гражданина могут приехать с переносным ящиком для голосования на указанный адрес. Для вызова членов комиссии на дом необходимо обратиться в участковую либо территориальную комиссию с устным заявлением или письменно. Члены комиссии прибудут к избирателю в удобные для него день и время.





Голосование до дня голосования будет производиться с 25 по 30 июня. Часы работы участковых избирательных комиссий: с 25 по 29 июня и 1 июля с 8:00 до 20:00; 30 июня – с 8:00 до 14:00.





- Один из важнейших вопросов – обеспечить безопасные условия во время голосования, причем и в формате голосования на дому, и в случае прихода человека на избирательный участок, – обозначил Евгений Щербаков.





Как доложил председатель избиркома, все избирательные комиссии, а также многофункциональный центр оснащены масками, перчатками и санитайзерами. В настоящее время продолжается доставка средств индивидуальной защиты для членов комиссий и избирателей. Кроме того, во время голосования будут использоваться одноразовые ручки. На участках наносится разметка для социального дистанцирования, на входе в помещения будет производиться термометрия.





- В условиях нынешней эпидемической ситуации важно, что при голосовании каждый житель округа сможет выполнить свой гражданский долг, выбрав удобный для себя способ, - прокомментировал глава округа.







В Озерске состоялась встреча главы Озерского городского округаи председателя избирательной комиссии округа. Глава округа убедился, что подготовка к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ идет полным ходом.- Терри- пояснилГлавное удобство нынешней кампании в том, что принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ можно, не выходя из дома: члены участковой комиссии по просьбе гражданина могут приехать с переносным ящиком для голосования на указанный адрес. Для вызова членов комиссии на дом необходимо обратиться в участковую либо территориальную комиссию с устным заявлением или письменно. Члены комиссии прибудут к избирателю в удобные для него день и время.Голосование до дня голосования будет производиться с 25 по 30 июня. Часы работы участковых избирательных комиссий: с 25 по 29 июня и 1 июля с 8:00 до 20:00; 30 июня – с 8:00 до 14:00.– обозначилКак доложил председатель избиркома, все избирательные комиссии, а также многофункциональный центр оснащены масками, перчатками и санитайзерами. В настоящее время продолжается доставка средств индивидуальной защиты для членов комиссий и избирателей. Кроме того, во время голосования будут использоваться одноразовые ручки. На участках наносится разметка для социального дистанцирования, на входе в помещения будет производиться термометрия., - прокомментировал глава округа. AzAzA 2020-06-22YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Жители Озерского городского округа могут выбирать участок для голосования з ...

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля

Памятка избирателю: что нужно знать накануне выборов

В Избирательной комиссии Челябинской области разъяснили особенности в предд ...

Центризбирком РФ: Челябинская область к выборам готова {comments_news}