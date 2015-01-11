В Челябинской области объявлен набор в резерв управленческих кадров

Правительство региона объявляет набор в резерв управленческих кадров Челябинской области. Соответствующее распоряжение № 587-р подписал 11 июня 2020 года губернатор Алексей Текслер.Для участия в конкурсе приглашаются кандидаты, соответствующие следующим квалификационным требованиям к руководящим должностям государственной гражданской и муниципальной службы Челябинской области и должностям руководителей подведомственных учреждений:высший уровень резерва:возраст до 50 лет;высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета;рекомендуемый стаж работы на руководящих должностях высшей группы категории «руководители» не менее 5 лет;базовый уровень резерва:возраст до 45 лет;высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета;рекомендуемый стаж работы на руководящих должностях главной группы категории «руководители» не менее 3 лет;перспективный уровень резерва:возраст до 35 лет;высшее образование не ниже уровня бакалавриата;рекомендуемый стаж работы на руководящих должностях главной (ведущей) группы категории «специалисты» не менее 1 года...