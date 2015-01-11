Жители округа зажгли свечи в память о героях войны

В День памяти и скорби в Озерском городском округе прошла международная акция «Свеча памяти». В ней приняли участие волонтеры различных общественных объединений и представители Собрания депутатов под руководством Андрея Кузнеченкова.





Каждый год 22 июня в России и по всему миру зажигаются свечи в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь. В этот раз из-за пандемии коронавируса акция прошла в новом формате: большинство россиян провели ее онлайн. Но в Озерске, Новогорном и Метлино решили не отступать от уже сложившейся традиции, и, соблюдая все меры предосторожности, небольшими группами жители пришли к мемориалам.





Организаторами памятного мероприятия в Озерске стали «Волонтеры Победы», их поддержали студенты-активисты ОТИ НИЯУ МИФИ, члены Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов и волонтерской организации «СМИК», волонтеры сферы культуры. Местом проведения «Свечи памяти» стала площадка у Памятника Победы, где собравшиеся зажгли свечи и возложил цветы.





В знак уважения к тем, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной войны, председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков и его заместитель Олег Костиков установили венок у подножия монумента.





- Когда началась война, советская страна шагнула в бездну страха, боли и испытаний. Но в этот же момент наш народ объединился и сделал первый шаг к Победе. - обратился Андрей Кузнеченков к молодым людям, участникам акции. - Посмотрите, сколько лет прошло, а мы до сих пор помним скорбную дату - 22 июня 1941 года. И я желаю вам, чтобы вы о ней никогда не забывали, чтобы ваше сердце не черствело и, глядя на кроткое пламя свечи, вы вновь и вновь задумывались о том, как сохранить мирное настоящее, оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих жизней.





Один из волонтеров, студент Константин Рогов на вопрос о том, почему он оказался сегодня у Памятника Победы, ответил:





- Мне о войне рассказывала моя бабушка, наверное, поэтому я зажигаю «Свечу памяти» уже не первый год. К сожалению, мои ровесники мало знают о Великой Отечественной войне, я хочу, чтобы они больше читали книг и смотрели фильмов на эту тему. Такое забывать нельзя.





Память героев вместе с волонтерами почтили также: в Озерске – депутат Евгений Иванов, в Метлино – депутат Ольга Хакимова и начальник отдела администрации Лариса Кунакбаева.





Озерск, Памятник Победы:





























































































































































































































































































Метлино, Мемориальный комплекс памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны:



























Новогорный, Обелиск на Дальней горе:

































