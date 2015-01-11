2020-06-23YEKT07:49:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 23.06.2020 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня вторник 23 июня 2020 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была +11 град. С • атмосферное 740 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 80 % • ветер Северо-Западный 1 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП , без пострадавших . 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1. В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 5,9, Музрукова 41 с 9 до окончания К.Маркса 22п-6 с 9 до 12 часов 2. В сетях электро-снабжения Октябрьская 8,10,12 с 8.30 до 12 час 3. В сетях горячего водоснабжения К.Маркса 5,9, Музрукова 41, Луначарского 23 п-3,4 с 9 до окончания К.Маркса 22 п-6 с 9 до 12 часов К.Маркса 22 п-3 с 9 до 14 часов Луначарского 23 п-5 С 10 до 12 часов Луначарского 23 п-6 С 14 до16 часов Вниманию озерчан! 23 июня будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания. Уважаемые жители Озерского городского округа! С 12 мая 2020 года и до особого распоряжения в Челябинской области действует обязательный масочный режим. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования – на всех объектах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях и в учреждениях. На улице маску можно не надевать при условии соблюдения социальной дистанции. Вниманию жителей округа! На основании постановления администрации Озерского городского округа от 10 апреля 2020 № 825 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2020 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются: · с 05.06.2020 по 01.09.2020 купальный сезон; · с 15.06.2020 по 01.11.2020 навигационный сезон. Места для массового отдыха на водоемах: · пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6; · пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1; · пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28; · пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка». Места опасные для купания: · обводненный карьер в 115 м на юго - запад от нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус, 4; · обводненный карьер в 85 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1; · обводненный карьер в 35 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63; · озера Большая и Малая Нанога, Кызылташ, Булдым; · озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,10 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 23 июня 2020 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 4-9°, в низинах до 0°, днем плюс 18-23°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: 22 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале). 3.4.1 Ледовая обстановка: все озера, расположенные на территории городского округа, очистились от льда. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 170-рп от 30.03.2020 г. начало пожароопасного сезона 2020 года в лесах Челябинской области установить с 1 апреля 2020 года. Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,4). На территории округа действует 4 класс пожарной опасности. 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: изношенность инженерных сетей, а также порывами линий электропередач при отложении мокрого снега на проводах. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 119 обращений. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/43381/ alebedeva 2020-06-23YEKT07:49:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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