2020-06-23YEKT06:00:00 | Губерния Подведены итоги онлайн-викторины «Россия: люди, цифры, факты» Источник: Челябинскстат









Стали известны победители второй онлайн-викторины «Россия: люди, цифры, факты», посвященной предстоящей Всероссийской переписи населения. Трое знатоков получат денежные призы, сообщает медиаофис ВПН-2020.«В каком году население Челябинска превысило миллион человек?», «Как правильно называть жителей Архангельска?», «Сколько докторов наук было в Псковской области по данным Всероссийской переписи населения 2010 года?» — ответы на эти и другие вопросы искали участники второй викторины Всероссийской переписи населения «Россия: люди, цифры, факты», которая прошла с 15 по 19 июня на официальном сайте ВПН-2020 strana2020.ru.Все желающие могли проверить эрудицию и смекалку. При этом правила не запрещали пользоваться интернетом при подготовке ответов. Победителями второй интеллектуальной игры Всероссийской переписи населения стали Людмила Шаповалова и Александр Якушкин — каждый из них правильно ответил на 82 вопроса викторины. Интересно, что в финал вышли представители одного региона — Ивановской области. Третий финалист — Виктория Лукьяненко из Краснодарского края — уступила лидерам всего 1 балл и правильно ответила на 81 вопрос. Каждый из них получит по 7000 рублей.Информация о времени проведения следующих викторин будет опубликована на сайте Всероссийской переписи населения и на страницах социальных сетей ВПН-2020.Актуализированные данные о численности и структуре населения России будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Источник: ЧелябинскстатСтали известны победители второй онлайн-викторины «Россия: люди, цифры, факты», посвященной предстоящей Всероссийской переписи населения. Трое знатоков получат денежные призы, сообщает медиаофис ВПН-2020.«В каком году население Челябинска превысило миллион человек?», «Как правильно называть жителей Архангельска?», «Сколько докторов наук было в Псковской области по данным Всероссийской переписи населения 2010 года?» — ответы на эти и другие вопросы искали участники второй викторины Всероссийской переписи населения «Россия: люди, цифры, факты», которая прошла с 15 по 19 июня на официальном сайте ВПН-2020 strana2020.ru.Все желающие могли проверить эрудицию и смекалку. При этом правила не запрещали пользоваться интернетом при подготовке ответов. Победителями второй интеллектуальной игры Всероссийской переписи населения стали— каждый из них правильно ответил на 82 вопроса викторины. Интересно, что в финал вышли представители одного региона — Ивановской области. Третий финалист —из Краснодарского края — уступила лидерам всего 1 балл и правильно ответила на 81 вопрос. Каждый из них получит по 7000 рублей.Информация о времени проведения следующих викторин будет опубликована на сайте Всероссийской переписи населения и на страницах социальных сетей ВПН-2020.Актуализированные данные о численности и структуре населения России будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». AzAzA 2020-06-23YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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