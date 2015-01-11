О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 22 июня

По состоянию на вечер 22 июня в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 40 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 24 человека с COVID-19, 14 пациентов лечатся амбулаторно, 2 - в стационарах г. Челябинска. Выздоровело 55 человек. 1 умер (29 мая).









22 июня зарегистрировано 3 новых случая COVID-19. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 96 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.









Под медицинским наблюдением находятся 163 человека, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.









Вирусологическая лаборатория ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России выполнила 3823 исследования на выявление РНК SARS-CoV-2.









Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.