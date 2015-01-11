Беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот для отдельных категорий граждан

Налоговая инспекция сообщает, что беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот и налоговых вычетов по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу предусмотрен для таких категорий граждан как пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды (ряда категорий), лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (п.п. 2, 3, 10, 10.1, 12, 15 п.1 ст.407, п.п. 2-4, 7-10 п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации).

Начиная с налогового периода 2018 года льготным категориям граждан предоставляются налоговые льготы и налоговые вычеты на основании имеющихся у налогового органа сведений, то есть без обращения налогоплательщика.

С 2020 года беззаявительный порядок предоставления льгот распространяется также на транспортный налог.

Следует отметить, что если право на налоговую льготу возникло в 2019 году впервые и налогоплательщик ранее не обращался в налоговый орган с заявлением о предоставлении льготы, а также, если продлен период предоставления льготы, налоговая инспекция рекомендует налогоплательщикам обратиться с заявлением на предоставление льготы для корректного исчисления имущественных налогов физических лиц в 2020 году.

Самым удобным способом направления является предоставление заявления на льготу через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», кроме того, заявление можно предоставить через многофункциональный центр, лично в налоговую инспекцию, либо направить по почте.

Подробную информацию об установленных налоговых льготах на территории Российской Федерации можно узнать на сайте ФНС России - nalog.ru, в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».