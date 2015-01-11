История парадов на Южном Урале: смотрите 24 июня

Государственный исторический музей Южного Урала подготовил фильм об истории парадов Победы в Челябинской области. Ленту разместят на сайте музея 24 июня – в день парада в честь 75-летия Великой Победы в Москве.Фильм представляет собой обзор архивных фотографий за полвека. Авторы работ – хорошо известные южноуральские фотомастера и молодые авторы: Сергей Васильев, Евгений Ткаченко, Людмила Бородулина, Андрей Ткаченко, Валерий Жирохов, Глеб Лунин, Анатолий Шулепов и другие. Помимо парадов на снимках последних лет запечатлены и шествия «Бессмертного полка». «Эти снимки относятся к разным годам, а теперь уже и к разным эпохам. Меняется мода и политический строй. Неизменным остается одно: торжественная строгость парадных колонн и одновременно эмоциональный подъем граждан России, отмечающих самый главный праздник своей страны», - рассказали в Государственном историческом музее Южного Урала.
Источник: Фото Андрея Ткаченко