Налоговая служба рекомендует предпринимателям сдать документы для включения в Единый реестр субъектов МСП до 1 июля

Начиная с налогового периода 2018 года льготным категориям граждан предоставляются налоговые льготы и налоговые вычеты на основании имеющихся у налогового органа сведений, то есть без обращения налогоплательщика. Подробнее
Изношенные декоративные элементы, расположенные под балконами здания, будут демонтированы, после чего по спецзаказу изготовят новые из современного прочного материала. В рамках проведения работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома № 17 по проспекту Ленина в Челябинске было выявлено аварийное состояние декоративных конструкций...
УФНС России по Челябинской области рекомендует сдать налоговую отчетность и среднесписочную численность за 2019 год для включения в Единый реестр субъектов МСП до 1 июля текущего года, сообщает пресс-служба ведомства. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства будет формироваться 10 августа 2020 года на основании имеющихся у ФНС России сведений...
Государственный исторический музей Южного Урала подготовил фильм об истории парадов Победы в Челябинской области. Ленту разместят на сайте музея 24 июня – в день парада в честь 75-летия Великой Победы в Москве. Фильм представляет собой обзор архивных фотографий за полвека...
С 22 по 30 июня в Челябинской области пройдет четвертьфинал конкурса «Доброволец России – 2020». Молодые люди расскажут о своем опыте волонтерства и представят собственные проекты в онлайн-формате, сообщает Молодежный ресурсный центр. В этом году южноуральцы подали более 500 заявок, в областной этап прошли 125...
По состоянию на вечер 21 июня в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 39 человек . В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 24 человека с COVID-19, 13 пациентов лечатся амбулаторно, 2 - в стационарах г. Челябинска. Выздоровело 53 человека. 1 умер (29 мая) Подробнее
Стали известны победители второй онлайн-викторины «Россия: люди, цифры, факты», посвященной предстоящей Всероссийской переписи населения. Трое знатоков получат денежные призы, сообщает медиаофис ВПН-2020. «В каком году население Челябинска превысило миллион человек?», «Как правильно называть жителей Архангельска?», «Сколько докторов наук было в Псковской области по данным Всероссийской переписи населения 2010 года?» — ответы на эти и другие вопросы искали участники второй викторины Всероссийской переписи населения «Россия: люди, цифры, факты», которая прошла с 15 по 19 июня на официальном сайте ВПН-2020 strana2020...
УФНС России по Челябинской области рекомендует сдать налоговую отчетность и среднесписочную численность за 2019 год для включения в Единый реестр субъектов МСП до 1 июля текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства будет формироваться 10 августа 2020 года на основании имеющихся у ФНС России сведений. Данные сформированного реестра будут актуальны в течение следующего года.Налогоплательщики, не представившие или представившие позже установленных сроков сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год или налоговую отчетность, позволяющую определить величину дохода от предпринимательской деятельности, будут исключены из Единого реестра субъектов МСП в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.Формирование Единого реестра субъектов МСП в 2020 году будет осуществляться с учетом Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», которым продлен на три месяца установленный Налоговым кодексом Российской Федерации срок представления налоговых деклараций налогоплательщиками (за исключением налоговых деклараций по НДС), срок подачи которых приходится на март-май 2020 года.УФНС России по Челябинской области рекомендует представить налоговую отчетность и среднесписочную численность за 2019 год не позднее 1 июля в целях исключения ошибок при формировании данных и своевременного включения хозяйствующего субъекта в реестр.