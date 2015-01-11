2020-06-23YEKT13:00:00 | Губерния На общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ будут работать 8672 наблюдателя от Общественной палаты Челябинской области Источник: Фото из открытых источников









В Челябинской области на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ будет задействовано 8672 независимых наблюдателя. Такое количество заявок на данный момент подано и утверждено Советом Общественной палаты региона. Более 70% активистов уже имеют опыт работы наблюдателем на выборах.Как сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, осуществить столь большой набор наблюдателей удалось благодаря поддержке муниципальных общественных палат, общественных объединений, НКО, а также политических партий. Это 35 крупнейших организаций, со всеми Общественная палата Челябинской области ранее заключила соглашения о взаимодействии в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением общероссийского голосования.«Граждане проявили высокую гражданскую активность. Это вдвойне приятно. Ведь работа предстоит большая: если раньше на выборах губернатора или президента наши наблюдатели работали всего один день, то сейчас голосование растянуто на неделю. И, несмотря на увеличение нагрузки, люди все равно решили найти время и послужить на пользу обществу. Мы принимали документы до 19 июня. Но и сейчас граждане звонят. Если заявления от них будут еще поступать, то будем решать этот вопрос. Сделаем все возможное, чтобы каждый желающий воспользовался правом быть наблюдателем. Выдавать общественным наблюдателям направления на избирательные участки и «Золотые стандарты» по наблюдению мы начали со вчерашнего дня. Все проходит в штатном режиме», - рассказал руководитель ОП ЧО Николай Дейнеко.По информации аппарата Общественной палаты Челябинской области, возраст наблюдателей от ОП начинается от 18 лет, а самому старшему – 84 года. При этом большая часть активистов – 40% – это южноуральцы 35-55 лет. Около 35% - граждане от 18 до 35 лет. И оставшиеся 25% - наблюдатели старше 55 лет. При этом, как отметил Николай Дейнеко, граждан в возрасте 65+ в этот раз среди наблюдателей крайне мало. Это связано с их собственной безопасностью в условиях пандемии.72% всех наблюдателей от ОП составили граждане, уже имеющие опыт работы наблюдателем. Для 28% этот опыт станет первым. Независимо от наличия практики все наблюдатели уже прошли специализированное обучение. Большой областной семинар состоялся 19 июня, его провели совместно с начальником организационного управления избирательной комиссии Челябинской области Светланой Плотниковой. Кроме того, обучающие мероприятия прошли и в муниципалитетах с участием руководителей местных общественных палат. Всего состоялось около 30 онлайн-встреч, на которых активисты смогли получить ответы на волнующие их вопросы, касающиеся предстоящего голосования.Важность качественной подготовки наблюдателей в рамках встречи подчеркнул председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш. Он отметил, что их главная задача – контроль прозрачности и легитимности процесса. «Южноуральцы должны иметь возможность прийти на избирательный участок и в спокойной обстановке, безопасно проголосовать. Чтобы это обеспечить, на каждом участке будет работать 2-3 независимых наблюдателя. Голосование на дому будем сопровождать», - отметил он.Наблюдателями от Общественной палаты станут южноуральцы самых разных профессий. Больше всего в списке граждан, связанных со сферой образования (учителей, преподавателей, воспитателей), работников промышленных предприятий, юристов.«Когда среди наблюдателей есть юристы – это всегда плюс. В этот раз мы направили 49 человек. 39 – это юристы-студенты и десять – представители наших местных отделений в Кыштыме, Миассе и других городах. У них накоплен хороший опыт и всем хочется активности. Для них участие в голосовании в качестве наблюдателей – это такая очередная ступень в профессии. Справляются они всегда хорошо с такой работой. Шестеро самых активных у нас даже зачислены в кадровый резерв территориальных избирательных комиссий», - рассказал исполнительный директор – руководитель аппарата Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов России Валерий Гришмановский.Добавим, что общественные наблюдатели от Общественной палаты Челябинской области будут контролировать ход общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России с 25 июня по 1 июля вплоть до подведения итогов.







Источник: Фото из открытых источниковВ Челябинской области на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ будет задействовано 8672 независимых наблюдателя. Такое количество заявок на данный момент подано и утверждено Советом Общественной палаты региона. Более 70% активистов уже имеют опыт работы наблюдателем на выборах.Как сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель Общественной палаты Челябинской области, осуществить столь большой набор наблюдателей удалось благодаря поддержке муниципальных общественных палат, общественных объединений, НКО, а также политических партий. Это 35 крупнейших организаций, со всеми Общественная палата Челябинской области ранее заключила соглашения о взаимодействии в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением общероссийского голосования.«Граждане проявили высокую гражданскую активность. Это вдвойне приятно. Ведь работа предстоит большая: если раньше на выборах губернатора или президента наши наблюдатели работали всего один день, то сейчас голосование растянуто на неделю. И, несмотря на увеличение нагрузки, люди все равно решили найти время и послужить на пользу обществу. Мы принимали документы до 19 июня. Но и сейчас граждане звонят. Если заявления от них будут еще поступать, то будем решать этот вопрос. Сделаем все возможное, чтобы каждый желающий воспользовался правом быть наблюдателем. Выдавать общественным наблюдателям направления на избирательные участки и «Золотые стандарты» по наблюдению мы начали со вчерашнего дня. Все проходит в штатном режиме», - рассказал руководитель ОП ЧО Николай Дейнеко.По информации аппарата Общественной палаты Челябинской области, возраст наблюдателей от ОП начинается от 18 лет, а самому старшему – 84 года. При этом большая часть активистов – 40% – это южноуральцы 35-55 лет. Около 35% - граждане от 18 до 35 лет. И оставшиеся 25% - наблюдатели старше 55 лет. При этом, как отметил Николай Дейнеко, граждан в возрасте 65+ в этот раз среди наблюдателей крайне мало. Это связано с их собственной безопасностью в условиях пандемии.72% всех наблюдателей от ОП составили граждане, уже имеющие опыт работы наблюдателем. Для 28% этот опыт станет первым. Независимо от наличия практики все наблюдатели уже прошли специализированное обучение. Большой областной семинар состоялся 19 июня, его провели совместно с начальником организационного управления избирательной комиссии Челябинской областиКроме того, обучающие мероприятия прошли и в муниципалитетах с участием руководителей местных общественных палат. Всего состоялось около 30 онлайн-встреч, на которых активисты смогли получить ответы на волнующие их вопросы, касающиеся предстоящего голосования.Важность качественной подготовки наблюдателей в рамках встречи подчеркнул председатель Законодательного Собрания Челябинской областиОн отметил, что их главная задача – контроль прозрачности и легитимности процесса. «Южноуральцы должны иметь возможность прийти на избирательный участок и в спокойной обстановке, безопасно проголосовать. Чтобы это обеспечить, на каждом участке будет работать 2-3 независимых наблюдателя. Голосование на дому будем сопровождать», - отметил он.Наблюдателями от Общественной палаты станут южноуральцы самых разных профессий. Больше всего в списке граждан, связанных со сферой образования (учителей, преподавателей, воспитателей), работников промышленных предприятий, юристов.«Когда среди наблюдателей есть юристы – это всегда плюс. В этот раз мы направили 49 человек. 39 – это юристы-студенты и десять – представители наших местных отделений в Кыштыме, Миассе и других городах. У них накоплен хороший опыт и всем хочется активности. Для них участие в голосовании в качестве наблюдателей – это такая очередная ступень в профессии. Справляются они всегда хорошо с такой работой. Шестеро самых активных у нас даже зачислены в кадровый резерв территориальных избирательных комиссий», - рассказал исполнительный директор – руководитель аппарата Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов РоссииДобавим, что общественные наблюдатели от Общественной палаты Челябинской области будут контролировать ход общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России с 25 июня по 1 июля вплоть до подведения итогов. Источник: Общественная палата Челябинской области AzAzA 2020-06-23YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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