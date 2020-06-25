В четверг в Челябинской области прохладно и небольшие дожди

В четверг, 25 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, в южных районах возможны грозы.

Как сообщили в челябинском Гидрометцентре, в дневные часы по области – плюс 12-17 градусов, на юге – до плюс 21 градуса.

Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду, днём порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 4 часов 12 минут, заход - в 21 час 41 минуту. Долгота светового дня - 17 часов 29 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Петр Солнцеворот.

На Руси Петра прозвали Солнцеворотом: с его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи — длиннее. «Солнцеворот вершит поворот», — говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето — на жару. И действительно, приближалась середина лета — самая жаркая пора.

На Петра наблюдали приметы погоды. Если в этот день была ясная погода – считали, что покос будет успешным, а если шел дождь — ждали ненастья и во время сенокоса.

Именины в этот день: Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

https://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/v-chetverg-v-chelyabinskoy-oblasti-prohladno-i-nebolshie-dozhdi