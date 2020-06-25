О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 24 июня

По состоянию на вечер 24 июня в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 48 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 27 человек с COVID-19, 19 пациентов лечатся амбулаторно, 2 - в стационарах г. Челябинска. Выздоровело 56 человек. 1 умер (29 мая).









24 июня зарегистрировано 4 новых случая COVID-19. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 105 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.









Под медицинским наблюдением находятся 160 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.









Вирусологическая лаборатория ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России выполнила 3961 исследование на выявление РНК SARS-CoV-2.









Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.