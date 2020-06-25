Кто получит поддержку: главное из обращения Путина 23 июня

Президент России Владимир Путин 23 июня вновь обратился к россиянам. Российский лидер заявил о продлении финансовой поддержки врачей, социальных работников, семей с детьми и бизнеса. Будут внесены изменения в программу льготной ипотеки, усилится поддержка бизнеса и регионов.

ПОДДЕРЖКА ВРАЧЕЙ И СОЦРАБОТНИКОВ

Стимулирующие выплаты медикам, которые работают в условиях пандемии, продлят на июль и август.

Выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных, которые будут повышенными, независимо от того, в какой период времени медработники уйдут в отпуск.

Дополнительные выплаты для сотрудников социальных учреждений – детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу продлят до 15 сентября. Выплаты также, как и в случае с медиками, будут учитывать при расчете отпускных.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет в июле повторно получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Этой мерой могут воспользоваться семьи, в которых растет около 28 млн детей.

Тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление не надо. Такой же механизм будет реализован для семей, в которых растут дети в возрасте до трех лет. Обратиться за поддержкой можно дистанционно.

Все решения по поддержке рынка труда, увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать в июле и августе.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА И НАЛОГИ

Весной была запущена программа льготной ипотеки по ставке 6,5%. Предлагается расширить возможности для выбора жилья. Льготная ипотека будет распространяться на новое жилье стоимостью не до 3 млн, как прежде, а до 6 млн рублей, а для Москвы и Санкт-Петербурга – до 12 млн.

С 1 января 2021 года в России будет повышена ставка НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год с части доходов, превышающей 5 млн. Это позволит пополнять бюджет на сумму около 60 млрд рублей ежегодно.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Льготный кредит по ставке 2% для пострадавших отраслей организации получат тремя равными траншами в июне, июле и августе. При сохранении штатной численности компании долг будет полностью списан. Данную программу предлагается расширить и выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей.

С 1 июля налоговый режим на самозанятых будет распространяться на все регионы России. Статус самозанятого можно будет получить по всей стране. Предоставлять такой статус будут не с 18, а с 16 лет.

Налог на прибыль IT-компаний будет снижен бессрочно с 20% до 3%, а страховые взносы – с 14% до 7,6%.

Иностранные компании, которые контролируются россиянами, будут платить по 5 млн рублей в год в виде налогов без дополнительной отчетности.

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНОВ

Правительство РФ окажет финансовую помощь регионам, выделив еще 100 млрд рублей дополнительно к тем 200 млрд, о которых сообщалось ранее. Таким образом будут компенсированы расходы регионов, связанные с реализацией мер по борьбе с коронавирусом.

В 2020 году добавится еще 100 млрд рублей на обновление региональной дорожной сети. Средства будут направлены в те субъекты, которые работают строят и ремонтируют дороги качественно, с опережением графика.

https://dostup1.ru/society/Kto-poluchit-podderzhku-glavnoe-iz-obrascheniya-Putina-23-iyunya_127612.html