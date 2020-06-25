В Челябинской области снижается фискальная нагрузка на СОНКО и СМИ

В рамках реализации плана дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития региональной экономики в условиях распространения коронавируса, утвержденного губернатором Алексеем Текслером, минэкономразвития Челябинской области разработало законопроекты по снижению фискальной нагрузки на социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) и средства массовой информации. Сегодня, 25 июня, пакет поправок в областные законы рассмотрен на заседании Законодательного Собрания и единогласно поддержан депутатами сразу в трех чтениях.«В помощи пострадавшим от коронавирусной инфекции участвуют не только медики, работники органов социальной защиты, правоохраны. Повышенная нагрузка легла на некоммерческий сектор, наши НКО, которые также перестроили свою работу, направили усилия на помощь пострадавшим», – заявил ранее Алексей Текслер на одном из брифингов с журналистами.Принятый сегодня законопроект предусматривает установление в 2020 году минимально возможных на региональном уровне ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН) для организаций, включенных в реестр СОНКО: 5% по системе «доходы минус расходы» и 1% по системе «доходы».Напомним, в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, формируемый Минэкономразвития РФ, включены организации, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента РФ, субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными, региональными органами исполнительной власти и местного самоуправления, исполнители общественно полезных и поставщики социальных услуг.Ранее аналогичные пониженные ставки по УСН были установлены для видов деятельности, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса. Законопроектом их перечень расширяется и приводится в соответствие с последними изменениями федерального списка. В частности, сегодня в него внесены: печатание газет; издание книг, газет, журналов и периодики, телевизионное и радиовещание; деятельность сетевых изданий и информационных агентств, а также деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом.Еще одним законопроектом СОНКО бессрочно освобождаются от уплаты налога на имущество организаций. А СМИ в 2020 году предоставлена возможность применения налоговой ставки в размере 1,1%.Принятые решения позволят поддержать более 750 организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе 388 СОНКО.Документы вступят в силу со дня официального опубликования.