Челябинские вожатые проведут онлайн-день в детском оздоровительном лагере «Ветерок»

Интерактив пройдет 26 июня на площадках социальных сетей ДОЛ «Ветерок». Организаторами мероприятиями выступят бойцы студенческих педагогических отрядов Челябинской области: СПО «Адреналин» (ЮУГМУ),СПО «Данко» (ЧелГУ),СПО «Эридан» (ЧелГУ),СПО «НИКА» (УралГУФК) и СПО «Улыбка» (ЮУрГАУ), сообщает пресс-служба Челябинского областного студотряда.Всего участниками события станут около 20 школьников в возрасте от 8 до 15 лет. День в онлайн-лагере продлится с 8:30 до 21:30. С утра бойцы студотрядов проведут зарядку и линейку. Не обойдется без общелагерного и даже спортивного мероприятий. После обеда планируется общий просмотр фильма. Затем студенты проведут для ребят мастер-классы: оригами, поделки из бумаги, рисование, йога и искусство фотографии на телефон. Завершится день дистанционной дискотекой и сказкой на ночь.«Для меня онлайн-день, онлайн-смена – это, как и для многих, новый, но интересный формат. Посмотрим, что получится, но я думаю, все пройдет успешно. Учитывая программу, которую мы подготовили для ребят, день будет ярким и насыщенным. Главное, чтобы техника нам помогла хотя бы немного почувствовать атмосферу лагеря», – комментирует боец СПО «Адреналин» Елена Дмитренко.Отметим, что ранее Челябинским областным студенческим отрядов был организован ряд онлайн-смен в лагерях «Дружба» и «Ребячья республика». Также Российские студенческие отряды провели Всероссийскую смену для трудовых отрядов подростков.
Источник: ЧОСО