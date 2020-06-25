Свыше 27 тысяч южноуральцев подали заявления о назначении пенсии в электронном виде

В 2020 году 27 802 жителя Челябинской области подали заявления о назначении пенсии через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР es.pfrf.ru и портал госуслуг gosuslugi.ru.В региональном отделении Пенсионного фонда России напоминают, что заявление о назначении пенсии можно подать не ранее, чем за месяц до наступления права на установление пенсии. Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР позволяет обратиться с заявлением о назначении любого вида пенсии, выплачиваемой ПФР, включая страховую пенсию, пенсию по государственному обеспечению и накопительную пенсию.При подаче заявления в электронном виде гражданину необходимо заполнить все предлагаемые формы, следуя подсказкам, выбрать вид пенсии, обязательно указать свои контактные данные (номер телефона или адрес электронный почты) на тот случай, если специалистам ПФР понадобятся дополнительные сведения. После заполнения всех реквизитов необходимо внимательно ознакомиться с информацией для заявителя, проставить отметку в поле «Я предупрежден» и нажать кнопку «Следующий шаг». На заключительном этапе заполняются сведения о доставке пенсии. После чего необходимо нажать кнопку «Отправить заявление». Можно проследить, как меняется статус заявления («принято», «рассмотрено» и т. д.).Кроме того, гражданину в Личный кабинет приходят уведомления о возможных дальнейших действиях. Так, если ПФР располагает всеми документами для назначения пенсии, то в уведомлении будет указано, что пенсия будет назначена и осуществлена ее доставка в соответствии с заявлением. Если документов нет или есть не все документы для назначения пенсии, то в уведомлении будет указано, что необходимо прийти в ПФР не позднее определенной даты с документами в соответствии с нормами законодательства.В основе расчета размера пенсии каждого гражданина лежат данные, которые ПФР получил от работодателей: о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных страховых взносов. Эти данные представлены в Личном кабинете гражданина в разделе «О сформированных пенсионных правах». Если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, то следует заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и представления их в ПФР.