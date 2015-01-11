Южноуралец выиграл 1 млн рублей в лотерею

Житель Челябинской области выиграл 1 млн рублей в 1341-м тираже «Русского лото» – билет был куплен в одном из почтовых отделений Южного Урала.

С начала года это не первый случай выигрыша при покупке лотерейных билетов на почте. Ранее такой билет принес обладателю 1,5 млн рублей. Еще двое клиентов выиграли более 500 тыс. рублей. Общая сумма выигрышей по билетам, приобретенным на почте, с начала года превысила 8 млн.+

По данным Почты России, самыми азартными являются жители Магнитогорска, Челябинска, Златоуста и Кыштыма. Они чаще других приобретают лотерейные билеты.

Напомним, с 2014 года на территории России проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия – финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralets-vyigral-1-mln-rubley-v-lotereyu_127650.html