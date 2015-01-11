О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 25 июня

25 июня зарегистрировано 4 новых случая COVID-19. 2 пациента госпитализированы в инфекционное отделение, 2 лечатся амбулаторно. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 109 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Под медицинским наблюдением находятся 168 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.
Вирусологическая лаборатория ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России выполнила 4076 исследований на выявление РНК SARS-CoV-2.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.