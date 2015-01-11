В Челябинской области будет расширен перечень мер господдержки промышленности

Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области









Региональный минпром продолжает системную работу по расширению перечня мер государственной поддержки промышленных предприятий Челябинской области. На вчерашнем заседании депутаты Законодательного Собрания дополнили областной закон «О налоге на имущество организаций» новыми категориями получателей поддержки в форме налоговых льгот.Как сообщил, представляя законопроект, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий, льготы получат предприятия – участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщает минпром.В прошлом году Челябинская область вступила в «пилотный» проект Минэкономразвития России по стимулированию предприятий к повышению производительности труда путем предоставления налоговых преференций. Тогда законом Челябинской области от 04.09.19 г. № 940-ЗО было установлено право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организациям-участникам нацпроекта. Сегодня регион реализует завершающий этап проекта - установление для них ставки «ноль» по налогу на имущество организаций в отношении вновь вводимых объектов недвижимого имущества.Экономия по налоговым платежам позволит предприятиям-участникам нацпроекта обновить основные фонды и, как следствие, повысить производительность труда.«Воспользоваться данной мерой поддержки уже готовы 6 опрошенных предприятий из 21, вступивших в проект в 2019-м. Сумма налоговых льгот для них за период 2020-2024 годов составит почти 69 млн рублей. Эта цифра может возрасти, ведь по плану к концу 2024 года участниками нацпроекта должны стать уже 185 предприятий области (на сегодняшний день их 37)», - прокомментировал Павел Рыжий.Также к получателям налоговых льгот добавятся еще две категории:- организации - управляющие компании промышленных технопарков, включенных в реестр промышленных технопарков, управляющих компаний промышленных технопарков в Челябинской области;- организации - резиденты промышленных технопарков, включенных в реестр резидентов промышленного технопарка.Они смогут инвестировать высвободившиеся за счет экономии по налоговым платежам денежные средства в создание новых наукоемких технологий и организацию производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.«Потенциальными получателями налоговых льгот, предусмотренных вновь вводимыми частями 11-8 и 11-9 статьи 3 Закона Челябинской области «О налоге на имущество организаций» к концу 2020 года могут стать промышленные технопарки «Электромашина» и «РТС-технопарк», выразившие готовность подтвердить свое соответствие всем необходимым требованиям», - заключил глава минпрома, призвав депутатов Заксобрания поддержать представленный законопроект.В результате проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Челябинской области «О налоге на имущество организаций» был принят в трех чтениях.На фото: цех Челябинского компрессорного завода - участника нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».