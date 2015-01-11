2020-06-26YEKT09:00:00 | Новости Городские новости Озерские оздоровительные лагеря готовятся к встрече детей В округе в плановом порядке проходит проверка готовности летних оздоровительных баз. В работе межведомственной комиссии по приёмке лагеря «Отважных» принял участие глава округа Евгений Щербаков.





Несмотря на то, что в настоящее время ограничения в связи с режимом повышенной готовности ещё не сняты, задача по организации летней оздоровительной компании в округе остаётся актуальной. Поэтому загородные лагеря готовятся, проводятся все мероприятия по подготовке корпусов, пищеблоков и набору персонала, чтобы при снятии ограничений можно было оперативно организовать реализацию путёвок и встретить детей. Процедура приёмки проводится в соответствии с утверждённым графиком.





– Наши оздоровительные базы были созданы в советское время, были заложены замечательные традиции летнего детского отдыха, – подчеркнул глава округа Евгений Щербаков. – Сейчас время вносит дополнительные требования к обеспечению безопасности, которые мы обязательно должны учесть. Лагеря к летней оздоровительной кампании мы готовим в плановом режиме. В любой момент может быть объявлено о снятии ограничений, и тогда нашим детям будет куда поехать, где отдохнуть.





25 июня межведомственная комиссия проверила состояние лагеря «Отважных», 29 июня состоится выезд в «Орлёнок» и «Звёздочку». Глава округа обратил особое внимание на то, что все рекомендации медиков, специалистов Роспотребнадзора необходимо выполнить в полном объеме. Численность отдыхающих в лагере детей в этом году будет в два раза меньше, также сократится продолжительность смены (вместо 21 дня будет 14). Кроме того, на время отдыха в оздоровительном лагере будут исключены встречи с родителями, в частности, отменят традиционный родительский день.





– Сейчас многие дети бегают во дворах, они предоставлены сами себе, их контакты проследить сложно. В такой ситуации у ребёнка больше шансов заразиться, невозможно обеспечить ему полноценный отдых. А здесь прекрасная природа, дети будут отдыхать под присмотром профессиональных педагогов, с культурной программой и хорошим питанием. Условия в оздоровительных лагерях все созданы, я лично убедился, что требования безопасности будут соблюдены, – подвёл итог рабочей поездки Евгений Щербаков.





























































Несмотря на то, что в настоящее время ограничения в связи с режимом повышенной готовности ещё не сняты, задача по организации летней оздоровительной компании в округе остаётся актуальной. Поэтому загородные лагеря готовятся, проводятся все мероприятия по подготовке корпусов, пищеблоков и набору персонала, чтобы при снятии ограничений можно было оперативно организовать реализацию путёвок и встретить детей. Процедура приёмки проводится в соответствии с утверждённым графиком., – подчеркнул глава округа. –25 июня межведомственная комиссия проверила состояние лагеря «Отважных», 29 июня состоится выезд в «Орлёнок» и «Звёздочку». Глава округа обратил особое внимание на то, что все рекомендации медиков, специалистов Роспотребнадзора необходимо выполнить в полном объеме. Численность отдыхающих в лагере детей в этом году будет в два раза меньше, также сократится продолжительность смены (вместо 21 дня будет 14). Кроме того, на время отдыха в оздоровительном лагере будут исключены встречи с родителями, в частности, отменят традиционный родительский день.– подвёл итог рабочей поездки AzAzA 2020-06-26YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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