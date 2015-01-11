Андрей Кузнеченков: «Нам надо жить и сегодняшним днем, и думать о завтрашнем»

В Озерском городском округе продолжается голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Пункт голосования, расположенный в лицее № 23, посетил председатель Собрания депутатов округаНа входеи его супруге померили температуру, выдали средства индивидуальной защиты, которые полагаются всем участникам голосования., - пояснил председатель Собрания депутатов округа.также призвал жителей Озерска не оставаться в стороне и прийти на свои участки для голосования:Напомним, жителям округа предоставлена возможность проголосовать до дня голосованияВсе участки для голосований обрабатывают дезинфицирующими средствами. Наблюдатели и члены комиссии снабжены всеми необходимыми средствами защиты. На входе в помещение у голосующих проверяют температуру бесконтактным способом, им выдают индивидуальный набор, в который входят маска, перчатки, антисептик и ручка. Участки голосования размечены таким образом, чтобы люди держали дистанцию в 1,5 метра друг от друга.