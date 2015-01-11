Андрей Кузнеченков: «Нам надо жить и сегодняшним днем, и думать о завтрашнем»

На входе Андрею Кузнеченкову и его супруге померили температуру, выдали средства индивидуальной защиты, которые полагаются всем участникам голосования.
-Почему я иду голосовать? Потому что считаю, что в эти дни можно что-то решить для себя, для своих близких, для города, для страны. Пришел пораньше, потому что решение принято, за основной закон проголосовать нужно. Все дискуссии закончены, нам надо жить и сегодняшним днем, и думать о завтрашнем, - пояснил председатель Собрания депутатов округа.
Андрей Кузнеченков также призвал жителей Озерска не оставаться в стороне и прийти на свои участки для голосования:
- Уважаемые земляки, я уверен, что, выражая свое мнение по поводу поправокв Конституцию, мы все делаем правильно. Обращаюсь к жителям Озерска, ко всем, кто меня знает: просто возьмите и сделайте это!
Напомним, жителям округа предоставлена возможность проголосовать до дня голосования с 25 по 30 июня 2020 года: с 25 по 29 июня с 8:00 до 20:00; 30 июня с 8:00 до 14:00. 1 июля, в день общероссийского голосования, избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.
Все участки для голосований обрабатывают дезинфицирующими средствами. Наблюдатели и члены комиссии снабжены всеми необходимыми средствами защиты. На входе в помещение у голосующих проверяют температуру бесконтактным способом, им выдают индивидуальный набор, в который входят маска, перчатки, антисептик и ручка. Участки голосования размечены таким образом, чтобы люди держали дистанцию в 1,5 метра друг от друга.