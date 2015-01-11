Очаг коронавируса выявлен в здании правительства Челябинской области

В правительстве Челябинской области выявлен очаг коронавируса – положительный тест на COVID-19 сдали три сотрудника управления общественных связей, в том числе начальник управления Дмитрий Семенов.

«Все заболевшие изолированы, их состояние удовлетворительное. Контактировавшие с ними сотрудники правительства самоизолированы», – говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Также ушел на самоизоляцию и сдал тест на коронавирус заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин.

В здании правительства соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры, проводится термометрия сотрудников, дезинфекционная обработка помещений.

Напомним, число южноуральцев с выявленным коронавирусом на утро 26 июня составляет 6 982. В том числе 3 798 вылечились, 136 – скончались, 3 006 больных COVID-19 продолжают лечение.

https://dostup1.ru/society/Ochag-koronavirusa-vyyavlen-v-zdanii-pravitelstva-Chelyabinskoy-oblasti_127692.html