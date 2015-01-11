Южноуральский Росреестр участвует в проекте «Улицы воинской славы»

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Росреестр запустил масштабный проект «Улицы воинской славы». К всероссийской акции присоединилось и Управление Росреестра по Челябинской области. Ранее в рамках собственного патриотического марафона «Наши улицы названы именами героев» региональное управление Росреестра уже рассказывало о героях Великой Отечественной войны, чьи имена носят улицы Челябинска. Сейчас, когда ведомство приготовило для жителей всей страны познавательные исторические таблички «героических» улиц, челябинский Росреестр публикует эти знакомые южноуральцам адреса в новом патриотическом дизайне.Размещая эту информацию на официальном сайте и социальных сетях, управление Росреестра преследует цель, чтобы как можно больше челябинцев испытали чувство гордости, узнав, на каких именитых улицах они живут, по каким ходят каждый день или передвигаются на транспорте по пути на работу.Таблички в патриотическом дизайне по 10 улицам Челябинска, которые названы в честь героев Великой Отечественной войны, доступны по ссылке для скачивания https://yadi.sk/d/Om1exo9RNOYKqw.
Источник: Управление Росреестра по Челябинской области