Общественная палата продолжает следить за легитимностью и безопасностью голосования на Южном Урале

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8672 общественных наблюдателя и 55 мобильных мониторинговых групп по всему Южному Уралу сегодня вновь приступили к своим обязанностям. Их главная задача – следить за легитимностью и безопасностью общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России. О том, какие жалобы поступают, активисты оперативно докладывают в общественный штаб ОП.Так, сигнал, поступивший из села Хомутинино, где для удобства и безопасности местных жителей голосование было организовано на улице, проверили юристы ситуационного центра Общественной палаты Челябинской области. По данным специалистов, данный факт никак не нарушает закон. Ведь согласно регламентирующим документам (п. 10.6 Порядка) голосование может быть организовано для групп участников на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах). Такая практика сейчас работает по всей стране. У граждан, как и у юристов, такой формат не вызывает нареканий.Сигнал из Магнитогорска также касался голосования вне помещений избирательных участков. Одна из жительниц сообщила, что по подъездам якобы несколько раз в день ходят члены УИК без независимого наблюдателя и предлагают проголосовать всем желающим здесь и сейчас, даже если они не подавали соответствующего заявления. На месте побывала мобильная группа.«Мы проверили эту жалобу. Без нашего наблюдателя по домам никто не ходил. Выходили с урной всего один раз. В составе двух членов УИК и одного наблюдателя. Информация не подтвердилась», - сообщил председатель Общественной палаты Магнитогорского городского округа Владимир Зяблицев. В Кунашаке проверяли сигнал о том, что некоторые граждане голосовали дважды: на избирательном участке в здании и на участке, расположенном на открытом воздухе.«Как только появилась в сети Интернет эта жалоба, мы сразу занялись проверкой. Связались с председателем УИК № 1067. Там оперативно сверили все списки проголосовавших. И случаев двойного голосования выявлено не было», - рассказал руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.Среди обращений много анонимных. Так, например, житель Сатки, пожелавший остаться неизвестным, сообщил о принуждении к голосованию на предприятии «Магнезит». В ходе проверки информация не подтвердилась.«Наши специалисты тщательно проверяют каждую поступившую жалобу. Отрабатываем звонки на телефоны горячей линии, мониторим видеоролики и посты в сети Интернет. Выезжаем на место, разговариваем с людьми, опрашиваем наших независимых наблюдателей, они в эту неделю голосования – наши глаза и уши. И пока подавляющее большинство всех обращений – это фейки. Из того, что подтвердилось, могу, например, выделить несколько единичных обращений граждан по поводу неточной работы дистанционных термометров. При проверке приборов оказалось, что сыграл роль человеческий фактор, был неправильно выбран режим измерения температуры. По информации избирательной комиссии, дополнительный инструктаж уже проведен», - прокомментировал Николай Дейнеко.