2020-06-26YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Руководители округа и «Маяка» наградили волонтеров В актовом зале Собрания депутатов состоялось вручение грамот и благодарственных писем участникам Всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", которая проходила в Озерском городском округе в течение трех последних месяцев.





Глава округа Евгений Щербаков, председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков и заместитель генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Порошин встретились с теми, кто в тяжелый период пандемии оказывал поддержку нуждавшимся (всего было задействовано порядка 58 волонтеров и более десяти организаций и предприятий). По причине введенных ограничений на мероприятии присутствовали лишь единицы - представители общественных объединений и спонсоров, получившие награды за себя и своих товарищей. Церемония проходила с соблюдением всех мер предосторожности.





Обращаясь к присутствующим в зале, руководители округа и градообразующего предприятия поблагодарили неравнодушных жителей, в большинстве своем - молодых людей, за их активную гражданскую позицию.





Евгений Щербаков:





- Дорогие друзья, вы помогли людям преодолеть трудный период, делали добрые дела по велению души и тем самым подтвердили, что у вашего поколения и нашего Озерска есть будущее. Пусть таких людей, как вы, будет больше. Спасибо вам огромное от жителей округа!





Андрей Кузнеченков:





- Вы действовали как одна сплоченная команда, и поэтому все у вас получилось. Кроме того, в вашу работу были вовлечены и члены ваших семей, которые понимали, что вы подвергаете себя риску и все же разрешали вам заниматься этой работой. Мы признательны им за это.





Андрей Порошин:





- Сегодня ваши лица, к сожалению, спрятаны за маками. Но мы видим добрые и внимательные глаза, глаза людей, которые чувствуют чужую боль как свою. Вы несете добро в мир – и это благородная миссия.





В числе отмеченных волонтеров были молодые люди, которые в первые дни введения режима повышенной готовности, организовали движение «Мы вместе» в нашем округе – Николай Елисеев, Иван Мирошкин и Константин Рогов. На счету у ребят, у каждого, более 100 выполненных заявок: в условиях самоизоляции для пожилых людей и маломобильных групп населения основной деятельностью волонтеров стала доставка продуктов, лекарственных средств, оплата коммунальных платежей, вынос мусора.





Записаться в добровольцы можно было в социальной сети, после регистрации на сайте Доброволец. РФ и подачи заявки в группу. Этим воспользовались предприятия, малый бизнес и просто неравнодушные люди. Первыми к акции подключились представители общественных объединений.





В Озерском городском округе с 28 марта начал свою работу штаб волонтеров, в который вошли активисты Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов (председатель – Екатерина Резуева), Объединенного совета обучающихся ОТИ НИЯУ МИФИ (руководитель - Николай Елисеев), «Молодой Гвардии Единой России» (куратор - Софья Подъяпольская), местного отделения ВПП «Единая Россия» (куратор – депутат Виталий Вельке), профсоюза ФГУП «ПО «Маяк» (председатель молодежной палаты при профорганизации – Александр Афонасьев), Военно-патриотического клуба казаков «Пластун» (руководитель – Максим Гараев), волонтерских проектов «Настенька» (руководитель – Анастасия Романова) и "СМИК" (руководитель - Ольга Потеряева).





Участники акции "Мы вместе" работали по заявкам, без выходных и в тесном контакте с Управлением социальной защиты населения. Каждый волонтер проходил проверку здоровья и только потом отправлялся делать добрые дела. Их можно было сравнить с группами быстрого реагирования. Помимо оказания социальной помощи волонтеры подключались к акциям, приуроченным ко дню Великой Победы, проводили субботники в муниципальных учреждениях, помогали информировать пенсионеров о голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Подробнее о проделанной волонтерами работе можно узнать





Свою поддержку движению «Мы вместе» оказали благотворители: ФГУП «ПО «Маяк» были закуплены маски для волонтеров, а также для проведения акций в поддержку масочного режима среди горожан; ИП Кошевая А. Ю в первые дни режима самоизоляции подарила волонтерам многоразовые маски; с сетевыми магазинами «Пятерочка», «Магнит» и «Три богатыря» были решены вопросы по покупке продуктов со скидкой; оплата услуг ЖКХ вне очереди происходила в «Челябинвестбанке», «Сбербанке» и УБРиР; ООО «ГарантОйл» и ООО ПП «Агат» бесплатно заправляли машины волонтеров; сеть магазинов «Три богатыря» предоставила бесплатные куличи, которые были освящены и розданы горожанам во время праздничных дней, а также продуктовые наборы для многодетных семей.





В ходе церемонии награждения ее организатор и куратор общественных объединений в аппарате Собрания депутатов Наталья Гаева сообщила о том, что по результатам проведения акции «Мы вместе» Озерский городской округ признан одним из лучших в Челябинской области. Также стало известно, что ГК «Росатом» принято решение о развитии корпоративного волонтерства, а Челябинская область вошла в число трех территорий, где этот пилотный проект будет реализован.





- Получается, что мы с вами не расстаемся, а продолжаем работать: мы вместе! – обратился к своим единомышленникам волонтер, председатель молодежной палаты при профорганизации ФГУП «ПО «Маяк» Александр Афонасьев.





Видеоролик «Мы вместе»





















































































































































































































Глава округа, председатель Собрания депутатови заместитель генерального директора ФГУП «ПО «Маяк»встретились с теми, кто в тяжелый период пандемии оказывал поддержку нуждавшимся (всего было задействовано порядка 58 волонтеров и более десяти организаций и предприятий). По причине введенных ограничений на мероприятии присутствовали лишь единицы - представители общественных объединений и спонсоров, получившие награды за себя и своих товарищей. Церемония проходила с соблюдением всех мер предосторожности.Обращаясь к присутствующим в зале, руководители округа и градообразующего предприятия поблагодарили неравнодушных жителей, в большинстве своем - молодых людей, за их активную гражданскую позицию.В числе отмеченных волонтеров были молодые люди, которые в первые дни введения режима повышенной готовности, организовали движение «Мы вместе» в нашем округе –. На счету у ребят, у каждого, более 100 выполненных заявок: в условиях самоизоляции для пожилых людей и маломобильных групп населения основной деятельностью волонтеров стала доставка продуктов, лекарственных средств, оплата коммунальных платежей, вынос мусора.Записаться в добровольцы можно было в социальной сети, после регистрации на сайте Доброволец. РФ и подачи заявки в группу. Этим воспользовались предприятия, малый бизнес и просто неравнодушные люди. Первыми к акции подключились представители общественных объединений.В Озерском городском округе с 28 марта начал свою работу штаб волонтеров, в который вошли активисты Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов (председатель – Екатерина Резуева), Объединенного совета обучающихся ОТИ НИЯУ МИФИ (руководитель - Николай Елисеев), «Молодой Гвардии Единой России» (куратор - Софья Подъяпольская), местного отделения ВПП «Единая Россия» (куратор – депутат Виталий Вельке), профсоюза ФГУП «ПО «Маяк» (председатель молодежной палаты при профорганизации – Александр Афонасьев), Военно-патриотического клуба казаков «Пластун» (руководитель – Максим Гараев), волонтерских проектов «Настенька» (руководитель – Анастасия Романова) и "СМИК" (руководитель - Ольга Потеряева).Участники акции "Мы вместе" работали по заявкам, без выходных и в тесном контакте с Управлением социальной защиты населения. Каждый волонтер проходил проверку здоровья и только потом отправлялся делать добрые дела. Их можно было сравнить с группами быстрого реагирования. Помимо оказания социальной помощи волонтеры подключались к акциям, приуроченным ко дню Великой Победы, проводили субботники в муниципальных учреждениях, помогали информировать пенсионеров о голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Подробнее о проделанной волонтерами работе можно узнать здесь Свою поддержку движению «Мы вместе» оказали благотворители: ФГУП «ПО «Маяк» были закуплены маски для волонтеров, а также для проведения акций в поддержку масочного режима среди горожан; ИП Кошевая А. Ю в первые дни режима самоизоляции подарила волонтерам многоразовые маски; с сетевыми магазинами «Пятерочка», «Магнит» и «Три богатыря» были решены вопросы по покупке продуктов со скидкой; оплата услуг ЖКХ вне очереди происходила в «Челябинвестбанке», «Сбербанке» и УБРиР; ООО «ГарантОйл» и ООО ПП «Агат» бесплатно заправляли машины волонтеров; сеть магазинов «Три богатыря» предоставила бесплатные куличи, которые были освящены и розданы горожанам во время праздничных дней, а также продуктовые наборы для многодетных семей.В ходе церемонии награждения ее организатор и куратор общественных объединений в аппарате Собрания депутатовсообщила о том, что по результатам проведения акции «Мы вместе» Озерский городской округ признан одним из лучших в Челябинской области. Также стало известно, что ГК «Росатом» принято решение о развитии корпоративного волонтерства, а Челябинская область вошла в число трех территорий, где этот пилотный проект будет реализован.– обратился к своим единомышленникам волонтер, председатель молодежной палаты при профорганизации ФГУП «ПО «Маяк» AzAzA 2020-06-26YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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