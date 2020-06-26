27 июня - День молодежи в России

Дорогие наши молодые и юные друзья!
Поздравляем вас с Днем молодежи в России!
Молодёжь - огромный созидательный потенциал нашего округа, его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс.
И мы по праву гордимся многими молодыми людьми, которые подают большие надежды: активными общественниками, будущими учеными и квалифицированными рабочими, талантливыми музыкантами, покорителями спортивных высот, успешными бизнесменами. Ведь именно вы, молодые, в скором будущем возьмете на себя всю ответственность за нашу малую родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения.
Желаем молодым людям найти себя: чтобы смыслом жизни было не просто комфортно устроиться, но ставить перед собой правильные цели и добиваться их! Пусть каждый ваш день будет ярким и полным событий! Еще желаем вам любви — большой, хорошей и преданной! Пусть рождаются дети и приносят только радость и счастье, и не забывайте своих родителей - дарите им любовь, уважение и бесконечную благодарность!
Доброго вам здоровья, счастья, благополучия и успеха!
Глава Озерского городского округа Е.Ю Щербаков.
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков.
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем молодежи России! Этот праздник нацелен в будущее – как и сама молодежь, которая строит большие и смелые планы на завтра, но уверенно действует уже сегодня, преодолевая самые сложные обстоятельства, набираясь опыта и генерируя новые идеи. Сегодня в Челябинской области молодежная политика выходит на первый план. Важно, чтобы каждый имел возможность раскрыть свой потенциал, проявить себя в нашей многогранной экономике, науке и творчестве, культуре и общественной жизни региона. Рассчитываю, что молодежные инициативы станут важным драйвером развития нашей области, а личные победы и достижения каждого молодого южноуральца станут общим успехом России. Желаю вам неутомимой энергии, здоровья, благополучия и большой жизненной удачи!
Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер