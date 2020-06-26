О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 26 июня

По состоянию на вечер 26 июня в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 50 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 29 человек с COVID-19, 20 пациентов лечится амбулаторно, 1 - в стационаре г. Челябинска. Выздоровело 62 человека. 1 умер (29 мая).





26 июня зарегистрировано 4 новых случая COVID-19. Пациенты госпитализированы в инфекционное отделение. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.





Под медицинским наблюдением находятся 165 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.





Вирусологическая лаборатория ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России выполнила 4209 исследований на выявление РНК SARS-CoV-2.





Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 12 июля. В совокупности с изменениями в пункте 16 распоряжения правительства № 146 это позволит гражданам возрастной категории 65+ оформлять больничные листы, продлевая самоизоляцию. Напомним, что, находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.