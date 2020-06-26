Хроники. Covid 19. Выпуск 19. Спорт на удаленке

Молодёжь - огромный созидательный потенциал нашего округа, его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. Именно вы, молодые, в скором будущем возьмете на себя всю ответственность за нашу малую родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения. Подробнее