Хроники. Covid 19. Выпуск 19. Спорт на удаленке

Молодёжь - огромный созидательный потенциал нашего округа, его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. Именно вы, молодые, в скором будущем возьмете на себя всю ответственность за нашу малую родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения. Подробнее
Жители Челябинской области старшего возраста, не перешедшие на удалённую работу из-за коронавируса и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные для самоизоляции по 12 июля 2020 года Подробнее
В России появилась инициатива по защите родителей, выступающих, против прививок детям. На чиновников и организации, оказывающих давление на такие семьи предлагают наказывать штрафами в размере от 30-100 тыс. рублей Подробнее
В правительстве Челябинской области выявлен очаг коронавируса – положительный тест на COVID-19 сдали три сотрудника управления общественных связей, в том числе начальник управления Дмитрий Семенов Подробнее