В Озерске и Снежинске опровергли фейк о голосовании «мертвых душ»

По информации пресс-службы Общественной палаты Челябинской области, наблюдателям поступило сообщение, что в соцсетях появились фото свидетельств о голосовании, которые пришли в адрес умерших жителей Снежинска и Озерска.





- Проверка показала, что рассылка не имеет отношения к членам УИКов. Граждан, ушедших из жизни, в списках проголосовавших нет, - отметили в общественной палате региона. Рассылку осуществлял совет ветеранов атомной отрасли как систему получения сувениров к 75-летию атомной отрасли России.