Южный Урал станет участником эксперимента по внедрению цифрового образования

Челябинская область, вместе с 13 другими субъектами РФ, станет пилотным регионом по внедрению цифрового образования.

В проекте постановления правительства РФ говорится о том, что с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 планируентся провести эксперимент по внедрению модели цифровой образовательной среды (ЦОС) для общего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.

ЦОС подразумевает в себе создание условий, при которых дети и студенты смогут получать образование с помощью цифрового обучения и дистанционно, независимо от места, в котором они находятся.

Система будет интегрирована с порталом госуслуг, планируется создать для нее специальную платформу и разработать программы обучения. В школах проведут скоростной интернет, не менее 100 Мб/с, а в сельской местности не менее 50 Мб/с. Также в образовательные учреждения закупят компьютеры и презентационное оборудование.

Кроме Южного Урала участниками эксперимента стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

https://www.cheltv.ru/yuzhnyj-ural/