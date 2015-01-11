О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 28 июня

Пять предприятий Челябинской области подвели итоги своего участия в федеральном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». О достигнутых за полгода результатах они отчитались на заседании экспертной комиссии, прошедшем 26 июня в режиме видеоконференции под председательством директора регионального Фонда развития промышленности Сергея Казакова, сообщает минпром.

Предприятия реализуют мероприятия проекта самостоятельно, с привлечением консультантов.«Фонд является оператором реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Челябинской области. Участие в нацпроекте предполагает три формы реализации мероприятий по повышению производительности труда: с экспертами АНО «Федеральный центр компетенций», с нашими сотрудниками – экспертами регионального центра компетенций и самостоятельное внедрение принципов бережливого производства с привлечением консультантов. В их роли могут выступать консалтинговые компании, готовые оказывать консультационную и методологическую экспертную поддержку, или организации с собственной развитой производственной системой. Участниками нацпроекта на сегодняшний день стали уже 37 предприятий области. Девять из них выбрали самостоятельную форму участия», - пояснил глава ФРП Челябинской области.ООО «Чебаркульская птица» и ОАО «Хлебпром» в реализации мероприятий проекта помогали специалисты из Южно-Уральского госуниверситета. Консультантом для ОАО «Прокатмонтаж», ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» и ООО «Риф-Микромрамор» выступило ООО «Профит Консалт».В качестве пилотного проекта в ООО «Чебаркульская птица» был выбран процесс изготовления красного и белого филе с фасовкой на подложку, что обусловлено высокой доходностью продукта и его долей в объеме выручки (более 13% по итогам 2019 года). За время проекта на предприятии внедрили свыше 50 улучшений, включая изменения в штатном расписании, доработку оборудования и механизацию части процессов, наведение порядка в цехах и на складах и организацию всех рабочих мест по системе 5С. Это позволило достичь следующих результатов: сокращения времени протекания процесса (белое филе с 1121 до 869 минут (22,48%), красное филе с 1132 до 890 минут (21,39%)), увеличения выработки (белое филе с 34 до 44 кг/ч на человека (29,41%), красное филе с 30 до 40 кг/ч на человека (33,3%)), сокращения запасов незавершенного производства в потоке на 11,71%.Повышать производительность труда на ОАО «Хлебпром» начали с потока производства торта «Сказка новая». По итогам полугодия предприятию удалось сократить время протекания процесса с 31 до 16 часов (51,6%), а незавершенное производство в потоке – с 512,4 до 369,8 руб./шт. (27,8%). При этом увеличили выработку тортов на 15% на человека в смену – с 200 до 230 штук. Это удалось сделать за счет внедрения непрерывного потока в производстве, снижения размера партии, улучшения организации рабочих мест и операций в потоке, сокращения времени переналадки и простоя оборудования.В ОАО «Прокатмонтаж» повышать производительность решили с участка производства кольцевых площадок, доля которого в выручке предприятия составляет 20%. За полгода участия в нацпроекте время протекания процесса сократилось с 35 до 23 дней (34,3%), незавершенное производство – с 492 до 162 тонн (67,1%), а выработка в смену возросла с 10,4 до 12,5 тонн на человека (20,2%). Важно, что добиться таких результатов удалось в основном за счет улучшений в организации производственного потока, практически не привлекая дополнительных денежных средств. Линия производства высокопрочной упаковочной ленты 0,8х30 970HE, изготовляемой по уникальной технологии (доля в выручке предприятия - 18,65%), стала пилотным потоком для ООО «Уральская металлообрабатывающая компания». Здесь удалось сократить время протекания процесса на 8,9% – со 137 до 122 часов, а выработку увеличить на 29,5% – с 0,17 до 0,22 тонн на человека в смену. Незавершенное производство сокращено с 256 до 140 тонн (на 45,3%). Консультанты помогли предприятию минимизировать такие потери, как перепроизводство, излишние транспортировки и запасы, ожидание и простои оборудования, риск получения брака и дефектов.На ООО «РИФ-Микромрамор» также достигнуты значимые результаты на линии производства микромрамора 1 и 3 (доля в выручке предприятия - 20%). Время протекания процесса сократилось вдвое – с 24 до 12 часов, запасы незавершенного производства сырья и материалов уменьшились на 63,1% – с 35 до 15 тонн, а выработка возросла на 85% – с 10 до 18,5 тонн в час на человека. Предприятию даны рекомендации сформировать базу инфраструктуры для развития производственной системы.В 2022 году все перечисленные предприятия ставят себе целью рост производительности труда на 30% по отношению к базовому, 2019, году.Экспертная комиссия ФРП Челябинской области оценила результаты работы участников с консультантами в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», отметив, что на большинстве предприятий создан поток-образец. Он станет базой для внедрения культуры бережливого производства на других производственных потоках данных организаций.«Мы рассчитываем, что уже к концу текущего года участников нацпроекта по повышению производительности труда в области будет более 50. И все они вне зависимости от выбранной ими формы участия в нацпроекте получают полный комплекс необходимых знаний и навыков по внедрению у себя принципов бережливого производства. Кроме того, у всех сотрудников формируются компетенции, необходимые для самостоятельной оптимизации производственных процессов», - отметил Сергей Казаков.В завершение заседания представителям предприятий, успешно внедряющих на своих производствах мероприятия по повышению производительности, вручили благодарственные письма и памятные стелы.[gallery] Справочно:ООО «Чебаркульская птица» - многопрофильный комплекс с полным циклом производства яичной и бройлерной продукции. Ассортимент продукции предприятия включает около 200 наименований, в том числе: яйцо, мясо птицы, готовые изделия, копченая продукция и полуфабрикаты.ОАО «Хлебпром» – четыре производственные площадки, расположенные в разных уголках России. В Челябинске осуществляется производство тортов и пирожных под брендом «Mirel». Объем производства челябинской площадки - до 24 000 тонн в год.ОАО «Прокатмонтаж» выполняет полный комплекс строительно-монтажных работ в различных отраслях промышленности. Основные направления деятельности компании - монтаж, наладка и ремонт сложного технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций.«ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» - компания – производитель строительных металлических конструкций, изделий и их частей.ООО «РИФ-Микромрамор» - компания-производитель высококачественных минеральных наполнителей - гранул и порошков из природного камня. Подробнее