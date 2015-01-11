О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 28 июня

28 июня ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 114 случаев заболевания.
Всего с 13.03.2020г. по 28.06.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1222 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Под медицинским наблюдением находятся 166 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.
Вирусологическая лаборатория ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России выполнила 4209 исследований на выявление РНК SARS-CoV-2.
Напомним, что, находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.
http://mru71.fmba.gov.ru/