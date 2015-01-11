Студенческие отряды Южного Урала провели онлайн-день в детском лагере

Активности дня начались с зарядки и линейки открытия, а затем ребят ждали общелагерные и спортивные мероприятия. Вместо тихого часа ребята посмотрели мультфильм «Зверопой», после него состоялись мастер-классы от вожатых, на которых ребята делали поделки, фотографировали и занимались йогой. Вечером представители студотрядов провели для ребят игру «Где логика?» и вечернюю дискотеку. Завершился интерактивный день сказкой от вожатых. Также на протяжении дня участники онлайн-смены во время приёмов пищи скидывали фотографии своих блюд. «Вожатый однажды – вожатый навсегда! Представить свое лето без детских улыбок невозможно. Онлайн-день позволил и нам, и ребятам погрузиться в атмосферу лагеря, увидеться со старыми друзьями и узнать что-то новое. Впервые организовать и продумать до мелочей подобное мероприятие было сложно, но мы успешно справились! И главное подтверждение этого – искренние детские улыбки в эфирах, их активность и заинтересованность, позитивные отзывы ребят и их родителей! Это был первый, но, мы думаем, что не последний такой опыт мероприятий. И в следующий раз будет только лучше», - рассказала методист студенческого педагогического отряда «АДРЕНАЛИН» Валерия ПименоваОтметим, что ранее Челябинским областным студенческим отрядом был организован ряд онлайн-смен в таких лагерях, как: ДОЛ «Дружба», ДОЦ «Ребячья республика». Также Российские студенческие отряды провели Всероссийскую смену для трудовых отрядов подростков.