Текслер разрешил работать летним кафе и фитнес-центрам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений по коронавирусу.
Разрешено возобновить работу летним кафе и открытым верандам, фитнес-центрам и зоопаркам, но только экспозиций на открытых территориях. Деятельность разрешается только при соблюдении всех санитарных норм.
Напомним, режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса был введен в Челябинской области 18 марта 2020 года, 31 марта губернатор принял решение о введении режима самоизоляции. Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности по 12 июля.
https://dostup1.ru/society/Texler-razreshil-rabotat-letnim-kafe-i-fitnes-tsentram_127756.html