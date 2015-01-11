Бережливое производство доказывает свою эффективность на предприятиях Южного Урала

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Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2020

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2020

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Губерния

Грозы и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

В Челябинской области во вторник, 30 июня, ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы Подробнее

| Происшествия

Жительница Озерска отдала четверть миллиона телеэкстрасенсу

В Озерске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества – местная жительница отдала экстрасенсам порядка 250 тыс. рублей за полгода Подробнее

| Губерния

Студотряды Челябинской области помогают в проведении голосования по поправкам в Конституцию России

С 25 июня стартовало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. В Челябинской области в организации процедуры помогают студенческие отряды.
«Мы видим,...

| Губерния

Южноуральские студенты отправятся работать в лучшие отели Крыма

В этом году сразу четыре студенческих сервисных отряда Челябинской области будут работать в сфере гостеприимства. С июля по сентябрь ребята станут сотрудниками гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» и санаторно-курортного комплекса Mria Resort & Spa в Крыму, сообщает пресс-служба Челябинского областного студотряда.
ССервО Avalon (ЮУрГУ) и ССервО «Штиль» (ЮУрГУ) вошли в состав Всероссийского студенческого сервисного отряда «Ялта». В управленческий состав отряда во второй раз включен студент Южно-Уральского государственного университета Максим Золотов: он будет мастером «Ялты». ССервО «Цезарь» (ЧелГУ) и ССервО «Эспрессо» (МГТУ) будут работать в составе Всероссийского студенческого сервисного отряда «Мрия».Молодые люди поработают официантами, консьержами, озеленителями, горничными, грузчиками и спасателями. Помимо основной деятельности у ребят пройдет множество мероприятий.«На самом деле, даже не верится, что это произошло. Положительные эмоции переполняют! Понимаешь, что всё лето наша команда будет работать на всероссийском объекте. Это невероятно круто и заряжает на новые действия!» – делится своими эмоциями боец ССервО «Штиль» Лада Путилова.Отметим, что Всероссийский проект «Мрия» пройдет в этом году в первый раз. А в составе Всероссийского студенческого сервисного отряда «Ялта» ежегодно трудится более 500 человек.[gallery] Подробнее

| Губерния

Публичная библиотека собирает для детей «С миру по сказке»

В Центре межкультурных коммуникаций Публичной библиотеки стартовал международный онлайн-марафон «С миру по сказке» – цикл видеоисторий для детей, в которых жители...

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«Ростелеком» проведет онлайн-церемонию конкурса «Вместе в цифровое будущее»

15 июля в 10:00 ч. «Ростелеком» подведет итоги IX конкурсарегиональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Церемония будет проходить в режиме онлайн...

| Губерния

Четвертьфинал «Открытой Уралки» пройдет в онлайне

30 июня в официальном сообществе Центральной Уральской лиги КВН в прямом эфире пройдет четвертьфинал официального подразделения «Открытая Уралка». Участие примут...

| Губерния

На форуме «Утро» расскажут, как молодежные инициативы помогают в реализации нацпроектов

С 3 по 5 июля на форуме «Утро-2020» состоятся мастер-классы, посвященные проектной деятельности молодежи и развитию нацпроектов. К открытым встречам смогут присоединиться...

| Губерния

Кадастровая палата проводит для южноуральцев skype-консультации и мастер-классы онлайн

Кадастровая палата по Челябинской области в период нестабильной эпидемиологической обстановки не прекращает информационно-разъяснительную работу с населением и профессиональными участниками рынка недвижимости. Только теперь формат общения стал дистанционным.


Востребованные южноуральцами мастер-классы по электронным услугам проводятся удаленно. К примеру, на прошлой неделе, специалисты Кадастровой палаты провели мастер-класс для Управления МВД России по городу Магнитогорску. На мероприятии они напомнили о возможностях и преимуществах использования электронных сервисов сайта Росреестра, сообщает пресс-служба Федеральной кадастровой палаты по Челябинской области.Формат мастер-класса позволил наглядно продемонстрировать порядок направления заявлений о кадастровом учете и запросов о предоставлении сведений реестра недвижимости в электронном виде. Специалисты Кадастровой палаты вместе с коллегами из МВД пошагово заполнили электронную форму заявления, а также обсудили особенности подписания документов электронной подписью. Узнать дату очередного мастер-класса по электронным услугам или записаться на конкретную дату можно по телефону: 8 (351) 728-75-00 (доб. 2299).Не менее популярны у населения Южного Урала и платные консультации через Skype: ответы на вопросы о недвижимости можно получить из любой точки региона, не покидая своего привычного места. Подробную информацию о скайп-консультациях расскажут по телефону: 8 (351) 728-75-00 (доб. 4365) или в любом территориальном отделе ведомства.[gallery]      Подробнее

| Губерния

Бережливое производство доказывает свою эффективность на предприятиях Южного Урала

Пять предприятий Челябинской области подвели итоги своего участия в федеральном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». О достигнутых за полгода результатах они отчитались на заседании экспертной комиссии, прошедшем 26 июня в режиме видеоконференции под председательством директора регионального Фонда развития промышленности Сергея Казакова, сообщает минпром.
Предприятия реализуют мероприятия проекта самостоятельно, с привлечением консультантов.«Фонд является оператором реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Челябинской области. Участие в нацпроекте предполагает три формы реализации мероприятий по повышению производительности труда: с экспертами АНО «Федеральный центр компетенций», с нашими сотрудниками – экспертами регионального центра компетенций  и самостоятельное внедрение принципов бережливого производства с привлечением консультантов. В их роли могут выступать консалтинговые компании, готовые оказывать консультационную и методологическую экспертную поддержку, или организации с собственной развитой производственной системой. Участниками нацпроекта на сегодняшний день стали уже 37 предприятий области. Девять из них выбрали самостоятельную форму участия», - пояснил глава ФРП Челябинской области.ООО «Чебаркульская птица» и ОАО «Хлебпром» в реализации мероприятий проекта помогали специалисты из Южно-Уральского госуниверситета. Консультантом для ОАО «Прокатмонтаж», ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» и ООО «Риф-Микромрамор» выступило ООО «Профит Консалт».В качестве пилотного проекта в ООО «Чебаркульская птица» был выбран процесс изготовления красного и белого филе с фасовкой на подложку, что обусловлено высокой доходностью продукта и его долей в объеме выручки (более 13% по итогам 2019 года). За время проекта на предприятии внедрили свыше 50 улучшений, включая изменения в штатном расписании, доработку оборудования и механизацию части процессов, наведение порядка в цехах и на складах и организацию всех рабочих мест по системе 5С. Это позволило достичь следующих результатов: сокращения времени протекания процесса (белое филе с 1121 до 869 минут (22,48%), красное филе с 1132 до 890 минут (21,39%)), увеличения выработки (белое филе с 34 до 44 кг/ч на человека (29,41%), красное филе с 30 до 40 кг/ч на человека (33,3%)), сокращения запасов незавершенного производства в потоке на 11,71%.Повышать производительность труда на ОАО «Хлебпром» начали с потока производства торта «Сказка новая». По итогам полугодия предприятию удалось сократить время протекания процесса с 31 до 16 часов (51,6%), а незавершенное производство в потоке – с 512,4 до 369,8 руб./шт. (27,8%). При этом увеличили выработку тортов на 15% на человека в смену – с 200 до 230 штук. Это удалось сделать за счет внедрения непрерывного потока в производстве, снижения размера партии, улучшения организации рабочих мест и операций в потоке, сокращения времени переналадки и простоя оборудования.В ОАО «Прокатмонтаж» повышать производительность решили с участка производства кольцевых площадок, доля которого в выручке предприятия составляет 20%. За полгода участия в нацпроекте время протекания процесса сократилось с 35 до 23 дней (34,3%), незавершенное производство – с 492 до 162 тонн (67,1%), а выработка в смену возросла с 10,4 до 12,5 тонн на человека (20,2%). Важно, что добиться таких результатов удалось в основном за счет улучшений в организации производственного потока, практически не привлекая дополнительных денежных средств.  Линия производства высокопрочной упаковочной ленты 0,8х30 970HE, изготовляемой по уникальной технологии (доля в выручке предприятия - 18,65%), стала пилотным потоком для ООО «Уральская металлообрабатывающая компания». Здесь удалось сократить время протекания процесса на 8,9% – со 137 до 122 часов, а выработку увеличить на 29,5% – с 0,17 до 0,22 тонн на человека в смену. Незавершенное производство сокращено с 256 до 140 тонн (на 45,3%). Консультанты помогли предприятию минимизировать такие потери, как перепроизводство, излишние транспортировки и запасы, ожидание и простои оборудования, риск получения брака и дефектов.На ООО «РИФ-Микромрамор» также достигнуты значимые результаты на линии производства микромрамора 1 и 3 (доля в выручке предприятия - 20%). Время протекания процесса сократилось вдвое – с 24 до 12 часов, запасы незавершенного производства сырья и материалов уменьшились на 63,1% – с 35 до 15 тонн, а выработка возросла на 85% – с 10 до 18,5 тонн в час на человека. Предприятию даны рекомендации сформировать базу инфраструктуры для развития производственной системы.В 2022 году все перечисленные предприятия ставят себе целью рост производительности труда на 30% по отношению к базовому, 2019, году.Экспертная комиссия ФРП Челябинской области оценила результаты работы участников с консультантами в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», отметив, что на большинстве предприятий создан поток-образец. Он станет базой для внедрения культуры бережливого производства на других производственных потоках данных организаций.«Мы рассчитываем, что уже к концу текущего года участников нацпроекта по повышению производительности труда в области будет более 50. И все они вне зависимости от выбранной ими формы участия в нацпроекте  получают полный комплекс необходимых знаний и навыков по внедрению у себя принципов бережливого производства. Кроме того, у всех сотрудников формируются компетенции, необходимые для самостоятельной оптимизации производственных процессов», - отметил Сергей Казаков.В завершение заседания представителям предприятий, успешно внедряющих на своих производствах мероприятия по повышению производительности, вручили благодарственные письма и памятные стелы.[gallery] Справочно:ООО «Чебаркульская птица» - многопрофильный комплекс с полным циклом  производства яичной и бройлерной продукции. Ассортимент продукции предприятия включает около 200 наименований, в том числе: яйцо, мясо птицы, готовые изделия, копченая продукция и полуфабрикаты.ОАО «Хлебпром» –  четыре производственные площадки, расположенные в разных уголках России. В Челябинске осуществляется производство тортов и пирожных под брендом «Mirel». Объем производства челябинской площадки - до 24 000 тонн в год.ОАО «Прокатмонтаж» выполняет полный комплекс строительно-монтажных работ в различных отраслях промышленности. Основные направления деятельности компании - монтаж, наладка и ремонт сложного технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций.«ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» - компания – производитель строительных металлических конструкций, изделий и их частей.ООО «РИФ-Микромрамор» - компания-производитель высококачественных минеральных наполнителей - гранул и порошков из природного камня. Подробнее
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Бережливое производство доказывает свою эффективность на предприятиях Южного Урала

Бережливое производство доказывает свою эффективность на предприятиях Южного Урала Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области




Пять предприятий Челябинской области подвели итоги своего участия в федеральном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». О достигнутых за полгода результатах они отчитались на заседании экспертной комиссии, прошедшем 26 июня в режиме видеоконференции под председательством директора регионального Фонда развития промышленности Сергея Казакова, сообщает минпром.Предприятия реализуют мероприятия проекта самостоятельно, с привлечением консультантов.«Фонд является оператором реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Челябинской области. Участие в нацпроекте предполагает три формы реализации мероприятий по повышению производительности труда: с экспертами АНО «Федеральный центр компетенций», с нашими сотрудниками – экспертами регионального центра компетенций  и самостоятельное внедрение принципов бережливого производства с привлечением консультантов. В их роли могут выступать консалтинговые компании, готовые оказывать консультационную и методологическую экспертную поддержку, или организации с собственной развитой производственной системой. Участниками нацпроекта на сегодняшний день стали уже 37 предприятий области. Девять из них выбрали самостоятельную форму участия», - пояснил глава ФРП Челябинской области.ООО «Чебаркульская птица» и ОАО «Хлебпром» в реализации мероприятий проекта помогали специалисты из Южно-Уральского госуниверситета. Консультантом для ОАО «Прокатмонтаж», ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» и ООО «Риф-Микромрамор» выступило ООО «Профит Консалт».В качестве пилотного проекта в ООО «Чебаркульская птица» был выбран процесс изготовления красного и белого филе с фасовкой на подложку, что обусловлено высокой доходностью продукта и его долей в объеме выручки (более 13% по итогам 2019 года). За время проекта на предприятии внедрили свыше 50 улучшений, включая изменения в штатном расписании, доработку оборудования и механизацию части процессов, наведение порядка в цехах и на складах и организацию всех рабочих мест по системе 5С. Это позволило достичь следующих результатов: сокращения времени протекания процесса (белое филе с 1121 до 869 минут (22,48%), красное филе с 1132 до 890 минут (21,39%)), увеличения выработки (белое филе с 34 до 44 кг/ч на человека (29,41%), красное филе с 30 до 40 кг/ч на человека (33,3%)), сокращения запасов незавершенного производства в потоке на 11,71%.Повышать производительность труда на ОАО «Хлебпром» начали с потока производства торта «Сказка новая». По итогам полугодия предприятию удалось сократить время протекания процесса с 31 до 16 часов (51,6%), а незавершенное производство в потоке – с 512,4 до 369,8 руб./шт. (27,8%). При этом увеличили выработку тортов на 15% на человека в смену – с 200 до 230 штук. Это удалось сделать за счет внедрения непрерывного потока в производстве, снижения размера партии, улучшения организации рабочих мест и операций в потоке, сокращения времени переналадки и простоя оборудования.В ОАО «Прокатмонтаж» повышать производительность решили с участка производства кольцевых площадок, доля которого в выручке предприятия составляет 20%. За полгода участия в нацпроекте время протекания процесса сократилось с 35 до 23 дней (34,3%), незавершенное производство – с 492 до 162 тонн (67,1%), а выработка в смену возросла с 10,4 до 12,5 тонн на человека (20,2%). Важно, что добиться таких результатов удалось в основном за счет улучшений в организации производственного потока, практически не привлекая дополнительных денежных средств.  Линия производства высокопрочной упаковочной ленты 0,8х30 970HE, изготовляемой по уникальной технологии (доля в выручке предприятия - 18,65%), стала пилотным потоком для ООО «Уральская металлообрабатывающая компания». Здесь удалось сократить время протекания процесса на 8,9% – со 137 до 122 часов, а выработку увеличить на 29,5% – с 0,17 до 0,22 тонн на человека в смену. Незавершенное производство сокращено с 256 до 140 тонн (на 45,3%). Консультанты помогли предприятию минимизировать такие потери, как перепроизводство, излишние транспортировки и запасы, ожидание и простои оборудования, риск получения брака и дефектов.На ООО «РИФ-Микромрамор» также достигнуты значимые результаты на линии производства микромрамора 1 и 3 (доля в выручке предприятия - 20%). Время протекания процесса сократилось вдвое – с 24 до 12 часов, запасы незавершенного производства сырья и материалов уменьшились на 63,1% – с 35 до 15 тонн, а выработка возросла на 85% – с 10 до 18,5 тонн в час на человека. Предприятию даны рекомендации сформировать базу инфраструктуры для развития производственной системы.В 2022 году все перечисленные предприятия ставят себе целью рост производительности труда на 30% по отношению к базовому, 2019, году.Экспертная комиссия ФРП Челябинской области оценила результаты работы участников с консультантами в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», отметив, что на большинстве предприятий создан поток-образец. Он станет базой для внедрения культуры бережливого производства на других производственных потоках данных организаций.«Мы рассчитываем, что уже к концу текущего года участников нацпроекта по повышению производительности труда в области будет более 50. И все они вне зависимости от выбранной ими формы участия в нацпроекте  получают полный комплекс необходимых знаний и навыков по внедрению у себя принципов бережливого производства. Кроме того, у всех сотрудников формируются компетенции, необходимые для самостоятельной оптимизации производственных процессов», - отметил Сергей Казаков.В завершение заседания представителям предприятий, успешно внедряющих на своих производствах мероприятия по повышению производительности, вручили благодарственные письма и памятные стелы.



Бережливое производство доказывает свою эффективность на предприятиях Южного Урала Источник: Пресс-служба минпрома Челябинской области
2020-06-29YEKT11:00:00
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