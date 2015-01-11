В России 15 июля откроются кинотеатры

С 15 июля в России откроются кинотеатры – об этом на совещании у премьера Михаила Мишустина сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
«Мы видим, что все организации досуга, отдыха переживают сейчас период подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры. Люди по-настоящему соскучились по работе и, наконец, возвращаются к нормальной жизни», – подчеркнул Чернышенко.
По словам вице-премьера, туристические операторы перестраиваются на внутренний туризм и создаются новые туристические продукты. Это Русская Балтика, Русский Север, Алтай, Бурятия и Урал. Открываются музеи, а различные виды спорта возвращаются к нормальной жизни.
https://dostup1.ru/society/V-Rossii-15-iyulya-otkroyutsya-kinoteatry_127764.html