Южноуральские студенты отправятся работать в лучшие отели Крыма

В этом году сразу четыре студенческих сервисных отряда Челябинской области будут работать в сфере гостеприимства. С июля по сентябрь ребята станут сотрудниками гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» и санаторно-курортного комплекса Mria Resort & Spa в Крыму, сообщает пресс-служба Челябинского областного студотряда.ССервО Avalon (ЮУрГУ) и ССервО «Штиль» (ЮУрГУ) вошли в состав Всероссийского студенческого сервисного отряда «Ялта». В управленческий состав отряда во второй раз включен студент Южно-Уральского государственного университета Максим Золотов: он будет мастером «Ялты». ССервО «Цезарь» (ЧелГУ) и ССервО «Эспрессо» (МГТУ) будут работать в составе Всероссийского студенческого сервисного отряда «Мрия».Молодые люди поработают официантами, консьержами, озеленителями, горничными, грузчиками и спасателями. Помимо основной деятельности у ребят пройдет множество мероприятий.«На самом деле, даже не верится, что это произошло. Положительные эмоции переполняют! Понимаешь, что всё лето наша команда будет работать на всероссийском объекте. Это невероятно круто и заряжает на новые действия!» – делится своими эмоциями боец ССервО «Штиль» Лада Путилова.Отметим, что Всероссийский проект «Мрия» пройдет в этом году в первый раз. А в составе Всероссийского студенческого сервисного отряда «Ялта» ежегодно трудится более 500 человек.
Источник: ЧОСО