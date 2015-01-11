В Брединском районе открыли новую площадку ГТО

С 3 по 5 июля на треке форума «УТРО» от Челябинской области выступят 10 экспертов: представители агентств SETTERS, TUTKOVBUDKOV, Traffic Isobar, «Пикчер» и др. Спикеры поделятся опытом, раскроют кейсы о маркетинге в медиа и креативных идеях, сообщает Молодежный ресурсный центр.

В первый день образовательную программу откроет лекция Анастасии Бровкиной. Руководитель отдела рекламы в коммуникационном агентстве SETTERS расскажет, как быть профпригодным в диджитал, чем в трудоустройстве поможет портфолио и поговорит с участниками о медиакомпетенциях.Далее пройдет онлайн-встреча с Антоном Шунковым, руководителем агентства «Продам слона», о том, как анализировать целевую аудиторию.Во второй день на площадке состоится онлайн-хакатон по трем направлениям: боты в Telegram, моушен для Instagram и вирусные ролики для TikTok. Поможет создать Telegram-бота и поговорит о его маркетинговой составляющей Анатолий Капустин, продюсер твиттер-направления в агентстве «Пикчер». О кодинге расскажет Константин Чупров, разработчик медиаботов. Ксения Жаворонок, арт-директор и руководитель отдела дизайна в SETTERS, обсудит, как тренировать насмотренность и показать себя профи в моушн-дизайне, его изменения в диджитал, а также как и зачем проектам прописывать гайды по анимации. О практической составляющей моушена и инструментарии After Effects поделится Александр Козлов, руководитель отдела дизайна SMM агентства Traffic Isobar.Как создавать вирусный контент в TikTok, расскажет Ренат Янбеков, генеральный директор NERPA agency, а о монтаже и обработке видеороликов поговорит тиктокер Алена Коробейникова.После воркшопов пройдетлекция Дмитрия Тютькова. Сооснователь и креативный директор агентства TUTKOVBUDKOV проведет для участников встречу о создании спецпроектов в медиа, а также раскроет кейсы лучших рекламный кампаний России.Образовательную часть третьего дня откроет лекция о переупаковке контента для разных платформ. О дистрибуции и продвижении расскажет Арсений Ашомко, ex-директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте».В содержание площадки также войдут паблик-токи от партнеров, развлекательные интерактивы с модератором и командой трека, работа с наставниками, конкурс с возможностью выиграть стажировку, общение в чатах и общая программа форума «УТРО».Подать заявку на участие можно в АИС «Молодежь России» до 30 июня и на платформе Timepad для выбора направления онлайн-хакатона. Обе анкеты обязательны для заполнения.Новости о площадке можно найти в официальной группе VK и аккаунте в Instagram. Подробнее