В Челябинске закрыта на карантин реанимация детской областной больницы

Реанимация Челябинской областной детской больницы выйдет с карантина по коронавирусу 6 июля – до этого времени отделение закрыто на прием новых пациентов.

Коронавирус неделю назад выявлен у одного из сотрудников реанимации. «Сам он находится на больничном, всех, кто с ним контактировал – пациентов и коллег – проверили на COVID-19, у всех анализы отрицательные. В настоящее время отделение изолировано – не принимает новых пациентов. Вновь прибывающих пациентов отправляют в три других реанимационных отделения больницы», – пояснил Дмитрий Руденок.

Он добавил, что в медучреждении сохраняется жесткий режим: с прибывающих требуют справку об отсутствии COVID-19, измеряют температуру – ребенку и сопровождающему, если есть какие-то проявления – ребенка будут обследовать в изолированном отдельно стоящем специально оборудованному боксе. Также ведутся журналы здоровья, где дважды в день все медработники отчитываются о своем состоянии.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinske-zakryta-na-karantin-reanimatsiya-detskoy-oblastnoy-bolnitsy_127771.html