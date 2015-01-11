В Челябинской области комиссия минимущества одобрила более трети заявлений о пересмотре кадастровой стоимости

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Министерство имущества Челябинской области подвело итоги полугодовой работы комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, сообщает пресс-служба ведомства.За весь период работы в комиссию обратилось 55 правообладателей земельных участков. Среди заявителей такие крупные компании, как АО «МАКФА», ООО «Чебаркульская птица», Учалинский горно-обогатительный комбинат и другие.Всего с начала года проведено 10 заседаний комиссий, больше половины из которых прошли в режиме видеоконференций.По итогам работы комиссии положительные решения приняты в отношении 27 заявлений – это составляет 40% от общего числа всех рассмотренных заявлений. Сведения об установленной в комиссии рыночной стоимости направлены в территориальное управление Росреестра для внесения в ЕГРН. В отношении 41 заявления приняты отрицательные решения. Причиной отклонения заявлений является несоответствие отчетов об оценке рыночной стоимости требованиям законодательства в сфере оценочной деятельности. Однако у правообладателей есть право повторно обратиться в комиссию.В настоящее время комиссия при министерстве продолжает осуществлять работу в онлайн-режиме и проводит заседания каждый четверг. Правообладатели объектов недвижимости или их представители могут обратиться в комиссию в случае несоответствия кадастровой стоимости земельного участка его рыночной стоимости и урегулировать спор в досудебном порядке. Подробная информация о деятельности комиссии размещена на официальном сайте минимущества в разделе «Комиссия по пересмотру кадастровой стоимости».