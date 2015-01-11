С 6 июля в Челябинской области стартует оздоровительная кампания

С 6 июля 2020 года в Челябинской области стартует оздоровительная кампания – об этом глава региона Алексей Текслер сообщил в своем Инстаграм-аккаунте.

«Полным ходом идет подготовка. Лагеря принимают специалисты, идет тестирование сотрудников на ковид. Заезды детей в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля», – написал губернатор, подчеркнув, что «безопасность детей должна быть максимальной».+

Алексей Текслер добавил, что открытия лагерей все ждут с нетерпением и пообещал, что власти сделают все, чтобы дети со всей области хорошо отдохнули.

Добавим, с четверга, 2 июля, детские сады в регионе возвращаются к привычному графику работы.

https://dostup1.ru/society/S-6-iyulya-v-Chelyabinskoy-oblasti-startuet-ozdorovitelnaya-kampaniya_127803.html