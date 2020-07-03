2020-07-02YEKT08:00:00 | Губерния В Челябинске удалось существенно снизить тариф на тепловую энергию для жителей двух новых микрорайонов Источник: Фото из открытых источников









Для жителей челябинских микрорайонов 49Б и 49В будут снижены тарифы на тепловую энергию. Это стало возможным благодаря совместным усилиям областных, муниципальных властей, теплоснабжающей организации, застройщика и инициативной группы горожан.Ранее в адрес областного министерства тарифного регулирования и энергетики обратились жители микрорайонов 49Б и 49В города Челябинска с жалобой на высокий тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО ТСО «Северо-Запад», сообщает пресс-служба минтарифа.Как пояснили в министерстве, тепло в указанные микрорайоны поставляет локальная котельная, тарифы для которой отличаются от централизованной зоны теплоснабжения. Величина тарифа зависит от себестоимости производства тепла и соотношения затрат и объема полезного отпуска: чем ниже мощность котельной и объем полезного отпуска, тем выше тариф на тепловую энергию. В связи с этим сравнение тарифов в разных системах (зонах) теплоснабжения некорректно. Локальная котельная может быть эффективной, когда находится в центре нагрузок и имеет высокую загрузку. На начальном же этапе подключения потребителей при низком полезном отпуске стоимость тепла выше, чем при полной загрузке.Для оптимизации стоимости тепла в микрорайонах 49Б и 49В министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области совместно с администрацией Челябинска при участии инициативной группы жителей проведена встреча с теплоснабжающей организацией и застройщиком, на которой были выработаны меры по снижению тарифов.В частности, было отмечено, что администрация Челябинска до 1 июля 2020 года провела актуализацию Схемы теплоснабжения города. В схеме отражен рост потребления тепла в указанных микрорайонах в связи с подключением новых жилых домов: полезный отпуск тепла увеличился с 4545 Гкал до 18650 Гкал. Соответственно тариф на тепловую энергию для жителей микрорайонов 49Б и 49В, учитывающий рост отпуска тепла, должен был измениться с 2021 года (пересмотр тарифов осуществляется один раз в год). Однако в данном случае тариф удалось пересмотреть досрочно, в текущем периоде, так как для ООО ТСО «Северо-Запад» изменилась система налогообложения.«В результате тариф на тепловую энергию для жителей микрорайонов 49Б и 49В города Челябинска снизится с 2600 руб./Гкал до 1353,42 руб./Гкал с учетом НДС», - отметили в минтарифе.Также в министерстве напомнили, что, приобретая жилье в новостройках, можно заранее уточнить предполагаемую стоимость коммунальных ресурсов, поскольку в проектной декларации застройщика обязательно указывается способ организации тепло-, водоснабжения и водоотведения. Источник: Фото из открытых источниковДля жителей челябинских микрорайонов 49Б и 49В будут снижены тарифы на тепловую энергию. Это стало возможным благодаря совместным усилиям областных, муниципальных властей, теплоснабжающей организации, застройщика и инициативной группы горожан.Ранее в адрес областного министерства тарифного регулирования и энергетики обратились жители микрорайонов 49Б и 49В города Челябинска с жалобой на высокий тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО ТСО «Северо-Запад», сообщает пресс-служба минтарифа.Как пояснили в министерстве, тепло в указанные микрорайоны поставляет локальная котельная, тарифы для которой отличаются от централизованной зоны теплоснабжения. Величина тарифа зависит от себестоимости производства тепла и соотношения затрат и объема полезного отпуска: чем ниже мощность котельной и объем полезного отпуска, тем выше тариф на тепловую энергию. В связи с этим сравнение тарифов в разных системах (зонах) теплоснабжения некорректно. Локальная котельная может быть эффективной, когда находится в центре нагрузок и имеет высокую загрузку. На начальном же этапе подключения потребителей при низком полезном отпуске стоимость тепла выше, чем при полной загрузке.Для оптимизации стоимости тепла в микрорайонах 49Б и 49В министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области совместно с администрацией Челябинска при участии инициативной группы жителей проведена встреча с теплоснабжающей организацией и застройщиком, на которой были выработаны меры по снижению тарифов.В частности, было отмечено, что администрация Челябинска до 1 июля 2020 года провела актуализацию Схемы теплоснабжения города. В схеме отражен рост потребления тепла в указанных микрорайонах в связи с подключением новых жилых домов: полезный отпуск тепла увеличился с 4545 Гкал до 18650 Гкал. Соответственно тариф на тепловую энергию для жителей микрорайонов 49Б и 49В, учитывающий рост отпуска тепла, должен был измениться с 2021 года (пересмотр тарифов осуществляется один раз в год). Однако в данном случае тариф удалось пересмотреть досрочно, в текущем периоде, так как для ООО ТСО «Северо-Запад» изменилась система налогообложения.«В результате тариф на тепловую энергию для жителей микрорайонов 49Б и 49В города Челябинска снизится с 2600 руб./Гкал до 1353,42 руб./Гкал с учетом НДС», - отметили в минтарифе.Также в министерстве напомнили, что, приобретая жилье в новостройках, можно заранее уточнить предполагаемую стоимость коммунальных ресурсов, поскольку в проектной декларации застройщика обязательно указывается способ организации тепло-, водоснабжения и водоотведения. AzAzA 2020-07-02YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Южноуральцев призывают рассчитаться по долгам за электрическую энергию до р ...

Тарифы на тепло и горячую воду в Челябинской области повысят на 4,4%

Авария котельной в Метлино снова поставила вопрос о схеме теплоснабжения в ...

В Челябинске с 1 июля коммунальные платежи выросли на 5,2 процента

Госстрой опроверг данные Минрегиона о резком росте тарифов ЖКХ в Челябинско ... {comments_news}