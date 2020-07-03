2020-07-02YEKT08:00:00 | Губерния Южноуральцев приглашают включиться в проект «Многодетная Россия» Источник:









Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» 8 июля 2020 года, в 13:00, в МИА «Россия сегодня» проводит в онлайн-режиме пресс-конференцию, посвященную всероссийскому проекту «Многодетная Россия».



Проект реализует РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» совместно Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Проект направлен на объединение многодетных семей России, решение задач по улучшению качества жизни многодетных семей и формирование позитивного образа большой семьи. Проект «Многодетная Россия» является новой диалоговой площадкой и ресурсом, который собирает лучшие российские практики, направленные на поддержку семьи, создание социальных лифтов и улучшению демографической ситуации в стране.Главная цель проекта — объединить многодетные семьи России, выявить сложные моменты и оказать необходимую помощь семьям. Создать диалоговую площадку со всеми уровнями власти для выработки необходимых решений и механизмов, а также создания социальных лифтов, возможностей, через которые семьи смогут раскрыть свой внутренний потенциал и реализовать себя в различных направлениях. Проект направлен на создание благополучного образа многодетной семьи в Российской Федерации. Показать обществу благополучную, социально активную, красивую, талантливую, большую российскую семью. Проект «Многодетная Россия» вырабатывает нужные инструменты, которые позволяют сегодня и сейчас улучшить жизнь каждой семьи и изменить отношение самих семей. Мы за диалог и партнерство с государством, потому что многое зависит от нас.Стратегической задачей государства является демографический вопрос. Очень важно чтобы общество и государство заняли общую позицию и помогали друг другу, не просто для поддержки семей, но для их развития и социализации.Проект объединяет несколько всероссийских акций: «Крылья Ангела», который проводится с благословения Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Храме Христа Спасителя, в котором уже приняли участие более 40 000 детей из 75 регионов Российской Федерации; Всероссийский фестиваль, фотовыставка «От трех до бесконечности», посвященную многодетным семьям, на конкурс за несколько лет прислали более 10 000 работ; Всероссийский конкурс «Марафон талантов», в котором приняло участие более 25 000 семей; Всероссийский фестиваль «День Матери» в Государственном Кремлевском Дворце — ежегодный грандиозный концерт для многодетных семей России, в котором приняли участие более 30 000 человек, из них 3000 детей из больших российских семей, выступавших при участии наставников совместно с известными эстрадными исполнителями.На Источник: http://pressmia.ru/ Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» 8 июля 2020 года, в 13:00, в МИА «Россия сегодня» проводит в онлайн-режиме пресс-конференцию, посвященную всероссийскому проекту «Многодетная Россия».Проект реализует РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» совместно Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Проект направлен на объединение многодетных семей России, решение задач по улучшению качества жизни многодетных семей и формирование позитивного образа большой семьи. Проект «Многодетная Россия» является новой диалоговой площадкой и ресурсом, который собирает лучшие российские практики, направленные на поддержку семьи, создание социальных лифтов и улучшению демографической ситуации в стране.Главная цель проекта — объединить многодетные семьи России, выявить сложные моменты и оказать необходимую помощь семьям. Создать диалоговую площадку со всеми уровнями власти для выработки необходимых решений и механизмов, а также создания социальных лифтов, возможностей, через которые семьи смогут раскрыть свой внутренний потенциал и реализовать себя в различных направлениях. Проект направлен на создание благополучного образа многодетной семьи в Российской Федерации. Показать обществу благополучную, социально активную, красивую, талантливую, большую российскую семью. Проект «Многодетная Россия» вырабатывает нужные инструменты, которые позволяют сегодня и сейчас улучшить жизнь каждой семьи и изменить отношение самих семей. Мы за диалог и партнерство с государством, потому что многое зависит от нас.Стратегической задачей государства является демографический вопрос. Очень важно чтобы общество и государство заняли общую позицию и помогали друг другу, не просто для поддержки семей, но для их развития и социализации.Проект объединяет несколько всероссийских акций: «Крылья Ангела», который проводится с благословения Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Храме Христа Спасителя, в котором уже приняли участие более 40 000 детей из 75 регионов Российской Федерации; Всероссийский фестиваль, фотовыставка «От трех до бесконечности», посвященную многодетным семьям, на конкурс за несколько лет прислали более 10 000 работ; Всероссийский конкурс «Марафон талантов», в котором приняло участие более 25 000 семей; Всероссийский фестиваль «День Матери» в Государственном Кремлевском Дворце — ежегодный грандиозный концерт для многодетных семей России, в котором приняли участие более 30 000 человек, из них 3000 детей из больших российских семей, выступавших при участии наставников совместно с известными эстрадными исполнителями.На пресс-конференции будут представлены фотографии - победители всероссийского конкурса «От трех до бесконечности» и фотовыставка «Владимир Путин и российские семьи» (фотографии предоставлены Администрацией Президента РФ из личного архива Владимира Путина).По итогам конкурса 15 августа 2020 года будет сформирован всероссийский фотобанк данных.8 июля, в День семьи, любви и верности, в 19:00, состоится всероссийский семейный квартирник при участии победителей фотоконкурса, наших российских семей и звезд российской эстрады.Ждем вас, друзья и гости, на этом значимом событии, где будет множество сюрпризов и чествование победителей!Спикеры пресс-конференции:Уполномоченный при Президента РФ по правам ребенка Анна Кузнецова (на согласовании)Министр труда и социальной защиты населения РФ Антон КотяковПредседатель Правления Фонда поддержка детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях» Марина ГордееваПредседатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья КарповичМногодетный отец, спортсмен, политик Николай ВалуевМногодетная мама, актриса Екатерина КлимоваМногодетная мама, телеведущая Юлия Барановская AzAzA 2020-07-02YEKT08:00:00 Нашли ошибку? 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