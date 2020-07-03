Общественная палата Челябинской области подведет итоги мониторинга за ходом голосования

В Челябинске 3 июля пройдет пресс-конференция, на которой будут подведены итоги общественного наблюдения за ходом общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Организатором мероприятия является Общественная палата Челябинской области.Основные цифры озвучит и.о. председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. К участию также приглашены член Совета Федерации России Олег Цепкин, председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас, председатель Законодательного Собрания региона Владимир Мякуш, Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.Пресс-конференция состоится в 11:00 в конференц-зале Южно-Уральского государственного аграрного университета (г. Челябинск, пр. Ленина, 75, 5 этаж).В здании действует пропускной режим, обязательна предварительная регистрация https://forms.gle/MEE87nHTRS5yZYvK6.