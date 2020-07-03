Челябинск примет участие в телемосте #БЛАГОДАРЯМОЕЙСЕМЬЕ

В рамках Всероссийской акции #БЛАГОДАРЯМОЕЙСЕМЬЕ в Челябинске 8 июля, в День семьи, любви и верности, между городами-участниками акции пройдет телемост. В этот день в восьми городах России – Челябинске, Ярославле, Мурманске, Волгограде, Ставрополе, Энгельсе, Новосибирске и Владивостоке – на маршрут выйдут «Семейные автобусы», оформленные семейными фото и высказываниями о том, какие эмоции дарят дети и почему большая семья – это счастье.За происходящим смогут наблюдать жители всей России в прямом эфире. Трансляция будет организована в социальной сети «ВКонтакте». Телемост проведет председатель Правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева и известный российский телеведущий Оскар Кучера. Зрители телемоста узнают о том, как проходит День семьи, любви и верности в разных регионах России и услышат счастливые истории многодетных семей.1 июля в социальных сетях на странице портала «Я – родитель» и в аккаунтах знаменитостей из разных округов России был запущен флешмоб с участием известных блогеров и музыкантов, которые призвали подписчиков делиться семейными фотографиями и рассказывать в постах о вещах, которым они научились и которые осознали благодаря семье. Эти истории помогут доказать, что быть родителем – это также возможность для внутреннего роста и всестороннего развития. Флешмоб #БЛАГОДАРЯМОЕЙСЕМЬЕ продлится с 1 по 7 июля включительно. Авторы лучших историй, которые выберет жюри, получат призы, а победители флешмоба будут объявлены в ходе телемоста.Акция #БЛАГОДАРЯМОЕЙСЕМЬЕ призвана напомнить о ключевых семейных ценностях – любви, доверии, заботе, верности и взаимоуважении. Десятки тысяч россиян узнают о том, что большая семья – это интересно, современно и совместимо с другими целями в жизни, а родители смогут поделиться счастливыми моментами из жизни своей семьи.Организаторами Всероссийской акции являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и портал «Я – родитель».Следует отметить, что «Семейный автобус» будут курсировать в Челябинске еще в течение месяца, чтобы продлить впечатления от главного семейного праздника и напомнить о семейных ценностях.Справка: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создан 26 марта 2008 года Указом Президента России Владимира Путина. Учредителем Фонда является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.Миссия фонда: разработка и внедрение современных инновационных подходов, направленных на сокращение детского неблагополучия, распространение эффективных социальных практик помощи детям и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, создание условий преодоления их бедности, повышение качества жизни.Приоритетные направления деятельности фонда:
профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства –реализовано 563 программы и проекта в 82 регионах;
социальная поддержка семей с детьми-инвалидами – 507 программ и проектов в 76 регионах;
социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом – 273 программы и проекта в 69 регионах.
Фондом была создана бесплатная анонимная служба экстренной психологической помощи – Телефон доверия для детей, подростков и их родителей с единым общероссийским номером 8-800-2000-122.Главной площадкой информационной кампании по укреплению традиционных семейных ценностей стал созданный Фондом портал «Я – родитель».Значимым событием в стране стал всероссийский конкурс «Семья года». В нем участвуют многодетные и приемные, молодые и «золотые» семьи из всех регионов страны. Южноуральские семьи неоднократно участвовали в конкурсе и становились победителями в различных номинациях.