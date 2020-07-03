2020-07-02YEKT08:00:00 | Губерния Определены новые сроки проведения Всероссийской переписи населения Источник: Челябинскстат









Постановлением Правительства РФ установлены новые даты проведения Всероссийской переписи населения — в апреле 2021 года. Перепись населения на труднодоступных территориях страны пройдет с октября 2020-го по июнь 2021 года.Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р», сообщает медиаофис ВПН-2020.Согласно изменениям, которые вносятся в акты Правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. «Определить, что моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и его учет, является 0 часов 1 апреля 2021 года», — говорится в тексте документа. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля будет осложнено, пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в октябре 2021 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.По словам руководителя Росстата Павла Малкова, правительство определило комфортные сроки проведения Всероссийской переписи населения. «Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», — добавил он.Регулярные, проведенные в строгой последовательности переписи населения позволяют оценивать положение в прошлом, анализировать текущую ситуацию и формировать прогнозы на будущее, подчеркнул Малков. ООН рекомендует проводить общенациональные переписи населения не реже одного раза в десять лет. Эта же норма установлена федеральным законом «О Всероссийской переписи населения». «Перенос сроков проведения Всероссийской переписи населения на апрель 2021 года позволит свести помехи в периодичности этого исследования к минимуму. Апрель с точки зрения природно-климатических условий, а также подвижности населения — наиболее оптимальный период», — отметил он.Время показывает правильность решения о внедрении цифровых технологий в процесс переписи, подчеркнул Малков. «Предстоящая Всероссийская перепись населения, в ходе которой переписчики будут использовать электронные планшеты, а желающие смогут самостоятельно пройти интернет-перепись, будет абсолютно безопасна и комфортна для жителей страны», — сказал он.Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись населения на 2021 год.Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Источник: ЧелябинскстатПостановлением Правительства РФ установлены новые даты проведения Всероссийской переписи населения — в апреле 2021 года. Перепись населения на труднодоступных территориях страны пройдет с октября 2020-го по июнь 2021 года.Председатель Правительства Россииподписал постановление от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р», сообщает медиаофис ВПН-2020.Согласно изменениям, которые вносятся в акты Правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. «Определить, что моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и его учет, является 0 часов 1 апреля 2021 года», — говорится в тексте документа. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля будет осложнено, пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в октябре 2021 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.По словам руководителя Росстата, правительство определило комфортные сроки проведения Всероссийской переписи населения. «Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», — добавил он.Регулярные, проведенные в строгой последовательности переписи населения позволяют оценивать положение в прошлом, анализировать текущую ситуацию и формировать прогнозы на будущее, подчеркнул Малков. ООН рекомендует проводить общенациональные переписи населения не реже одного раза в десять лет. Эта же норма установлена федеральным законом «О Всероссийской переписи населения». «Перенос сроков проведения Всероссийской переписи населения на апрель 2021 года позволит свести помехи в периодичности этого исследования к минимуму. Апрель с точки зрения природно-климатических условий, а также подвижности населения — наиболее оптимальный период», — отметил он.Время показывает правильность решения о внедрении цифровых технологий в процесс переписи, подчеркнул Малков. «Предстоящая Всероссийская перепись населения, в ходе которой переписчики будут использовать электронные планшеты, а желающие смогут самостоятельно пройти интернет-перепись, будет абсолютно безопасна и комфортна для жителей страны», — сказал он.Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись населения на 2021 год.Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». AzAzA 2020-07-02YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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