2020-07-02YEKT11:00:00 | Губерния Южноуральцам разъяснили особенности снятия с кадастрового учета снесенного дома Источник: Управление Росреестра по Челябинской области









Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области разъясняет, как снять с кадастрового учета переставший существовать объект недвижимости, сообщает пресс-служба ведомства.Нередко граждане или юридические лица владеют на праве собственности объектом недвижимости (например, зданием или сооружением), который полностью или частично разрушен, и его дальнейшая эксплуатация невозможна. Это может быть старый дом, ставший непригодным к проживанию, или уничтоженное пожаром строение. Фактически объект прекратил свое существование. Однако следует знать, что поскольку запись об объекте недвижимости и о праве собственности на него содержится в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то владелец этого объекта обязан уплачивать установленные законом налоги. Соответственно, чтобы этого не делать, такую недвижимость необходимо снять с государственного кадастрового учета и прекратить право собственности на нее. В этой связи Управление Росреестра по Челябинской области рекомендует учесть некоторые важные моменты.Порядок сноса объекта капитального строительства (ОКС) регламентирован Градостроительным кодексом РФ. Им установлено, что если собственник сам сносит жилой дом или иной ОКС, то за 7 дней до начала процедуры необходимо направить соответствующее уведомление в местную администрацию, а позднее проинформировать о завершении сноса. После этого следует обратиться к кадастровому инженеру, который выйдет на место для подготовки акта обследования. К акту прилагается ранее направленное в муниципалитет уведомление. Если же дом сгорел, акт обязательно дополняется соответствующей справкой из МЧС о факте чрезвычайного происшествия.Только после соблюдения всех указанных процедур можно подавать заявление о снятии с кадастрового учета и прекращении права собственности на разрушенное строение в многофункциональный центр (МФЦ) или через портал Росреестра ( Источник: Управление Росреестра по Челябинской областиУправление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области разъясняет, как снять с кадастрового учета переставший существовать объект недвижимости, сообщает пресс-служба ведомства.Нередко граждане или юридические лица владеют на праве собственности объектом недвижимости (например, зданием или сооружением), который полностью или частично разрушен, и его дальнейшая эксплуатация невозможна. Это может быть старый дом, ставший непригодным к проживанию, или уничтоженное пожаром строение. Фактически объект прекратил свое существование. Однако следует знать, что поскольку запись об объекте недвижимости и о праве собственности на него содержится в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то владелец этого объекта обязан уплачивать установленные законом налоги. Соответственно, чтобы этого не делать, такую недвижимость необходимо снять с государственного кадастрового учета и прекратить право собственности на нее. В этой связи Управление Росреестра по Челябинской области рекомендует учесть некоторые важные моменты.Порядок сноса объекта капитального строительства (ОКС) регламентирован Градостроительным кодексом РФ. Им установлено, что если собственник сам сносит жилой дом или иной ОКС, то за 7 дней до начала процедуры необходимо направить соответствующее уведомление в местную администрацию, а позднее проинформировать о завершении сноса. После этого следует обратиться к кадастровому инженеру, который выйдет на место для подготовки акта обследования. К акту прилагается ранее направленное в муниципалитет уведомление. Если же дом сгорел, акт обязательно дополняется соответствующей справкой из МЧС о факте чрезвычайного происшествия.Только после соблюдения всех указанных процедур можно подавать заявление о снятии с кадастрового учета и прекращении права собственности на разрушенное строение в многофункциональный центр (МФЦ) или через портал Росреестра ( www.rosreestr.ru ). Отметим, что с данным заявлением вправе обратиться не только собственник объекта (его законный представитель), но и представитель по доверенности. Когда у строения несколько собственников, они могут подать документы одновременно или оформить доверенность у нотариуса на одного из них, чтобы он предпринял все необходимые действия. Снятие объекта с кадастрового учета осуществляется бесплатно. В результате заявителю будет выдана выписка из ЕГРН, содержащая сведения о прекращении существования объекта недвижимости.Моментом окончания периода налогообложения на ОКС в связи с прекращением существования признается дата его снятия с государственного кадастрового учета (одновременно с этим осуществляется государственная регистрация прекращения права на объект). Управление Росреестра самостоятельно сообщит об этом в налоговые органы, направив информацию в порядке межведомственного взаимодействия. Получение сведений о снятии объекта с государственного кадастрового учета является для налоговой службы основанием для окончания начисления налога. AzAzA 2020-07-02YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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